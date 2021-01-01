نابلس: عشرات الإصابات بالغاز خلال قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن

مواجهات في بيت دجن - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة بيت دجن الأسبوعية شرق نابلس، احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية، واحياء للذكرى الـ56 لانطلاقة الثورة الفلسطينية.



وكانت قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين بالمسيرة، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.



وشارك المئات من المواطنين بالمسيرة التي دعت إليها اللجنة الشعبية للدفاع عن الأراضي في بيت دجن، ولجنة التنسيق الفصائلي في نابلس، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بعد أداء صلاة الجمعة وسط القرية باتجاه الأراضي التي تم الاستيلاء عليها.