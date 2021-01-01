نابلس: نجاة أطفال من استهداف مستوطنين لمنزل في حوارة

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم مستوطنون مساء اليوم الخميس، منزلاً على أطراف بلدة حوارة جنوب نابلس، مستهدفين غرف نوم الأطفال والمعيشة.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن مجموعة من المستوطنين هاجموا بالحجارة منزل المواطن معتز القصرواي والذي يقع على أطراف بلدة حوارة، الأمر الذي ألحق أضراراً مادية بالنوافذ والزجاج بداخله.



وأفادت مصادر محلية أن المستوطنين رشقوا الحجارة على غرفة أطفال في المنزل، ونجى الأطفال الرضع بمعجزة.