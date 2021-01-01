مستوطنون يهاجمون منطقة خان اللبن جنوب نابلس ويعتدون على رعاة أغنام جنوب الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم مستوطنون، اليوم الجمعة، منطقة خان اللبن قرب قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن عشرات المستوطنين هاجموا منطقة خان اللبن الواقع على طريق رام الله نابلس، في محاولة للاستيلاء عليه.



وأضاف أن الأهالي تصدوا لاعتداء وهجوم المستوطنين في ظل اندلاع مواجهات في المنطقة.



كما اعتدى مستوطنون، اليوم الجمعة، على رعاة أغنام في منطقة الثعلة شرق يطا جنوب الخليل.



وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل، راتب الجبور: إن مجموعة من المستوطنين، اعتدت على رعاة الأغنام في منطقة ثعلة بمسافر يطا ومنعتهم من دخول المراعي، وهاجمت أغنامهم بالحجارة والهراوات.



وأشار إلى أن منطقة المسافر تتعرض في الآونة الأخيرة وبشكل يومي لهجمات واعتداءات منظمة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، متمثلة بالاقتحامات، وهدم المنازل، وإخطارات بوقف البناء وتجريف الأرض والاستيلاء عليها لصالح الاستيطان.