شؤون فلسطينية

غزة: 85 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال

غزة: 85 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت النيابة العامة، بغزة، إنها قامت على مستوى محافظات قطاع غزة بفتح تحقيق بـ 384 قضية.

ولم يسجل أي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة، فيما كان هناك 85 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي.

ومن بين القضايا، 299 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي، فيما قامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات.

وعمدت النيابة العامة إلى توقيف 66 متهماً على مختلف القضايا المذكورة، فيما استمرت الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

أخبار ذات صلة

&#34;الخارجية&#34;: الإرهاب اليهودي المنظم يوسع اعتداءاته الشرسة في كافة أرجاء الوطن المحتل

"الخارجية": الإرهاب اليهودي المنظم يوسع اعتداءاته الشرسة في كافة أرجاء الوطن المحتل

النائب العام بغزة: 2021 سيشهد تطوراً فنياً وإدارياً في النيابة العامة

النائب العام بغزة: 2021 سيشهد تطوراً فنياً وإدارياً في النيابة العامة

نابلس: عشرات الإصابات بالغاز خلال قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن

نابلس: عشرات الإصابات بالغاز خلال قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن

مستوطنون يهاجمون منطقة خان اللبن جنوب نابلس ويعتدون على رعاة أغنام جنوب الخليل

مستوطنون يهاجمون منطقة خان اللبن جنوب نابلس ويعتدون على رعاة أغنام جنوب الخليل

الاحتلال يمنع المصلين من خارج البلدة القديمة من الوصول للأقصى

الاحتلال يمنع المصلين من خارج البلدة القديمة من الوصول للأقصى

فلسطين: تسجيل 18 وفاة و1450 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: تسجيل 18 وفاة و1450 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

كتائب شهداء الأقصى تصدر بياناً بمناسبة ذكرى انطلاقة الثورة

كتائب شهداء الأقصى تصدر بياناً بمناسبة ذكرى انطلاقة الثورة

حشود من المصلين يؤدون صلاة الجمعة في مسجد النبي موسى

حشود من المصلين يؤدون صلاة الجمعة في مسجد النبي موسى

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

النائب العام بغزة: 2021 سيشهد تطوراً فنياً وإدارياً في النيابة العامة

النائب العام بغزة: 2021 سيشهد تطوراً فنياً وإدارياً في النيابة العامة

نابلس: عشرات الإصابات بالغاز خلال قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن

نابلس: عشرات الإصابات بالغاز خلال قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن

غزة: 85 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال

غزة: 85 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال

الاحتلال يمنع المصلين من خارج البلدة القديمة من الوصول للأقصى

الاحتلال يمنع المصلين من خارج البلدة القديمة من الوصول للأقصى

كتائب شهداء الأقصى تصدر بياناً بمناسبة ذكرى انطلاقة الثورة

كتائب شهداء الأقصى تصدر بياناً بمناسبة ذكرى انطلاقة الثورة

حشود من المصلين يؤدون صلاة الجمعة في مسجد النبي موسى

حشود من المصلين يؤدون صلاة الجمعة في مسجد النبي موسى

رام الله: إصابات بـ&#34;المطاط&#34; والاختناق إثر قمع الاحتلال مسيرة في دير جرير

رام الله: إصابات بـ"المطاط" والاختناق إثر قمع الاحتلال مسيرة في دير جرير

الخليل: اعتقال مواطن ووضع حواجز عسكرية وأجسام مشبوهة

الخليل: اعتقال مواطن ووضع حواجز عسكرية وأجسام مشبوهة

منوعات

مصر: نقابة المهن التمثيلية تقرر إلغاء إيقاف محمد رمضان

مصر: نقابة المهن التمثيلية تقرر إلغاء إيقاف محمد رمضان

تعرض نجمة برنامج (ذا فويس) للاختطاف والاغتصاب

تعرض نجمة برنامج (ذا فويس) للاختطاف والاغتصاب

شاهد: سميرة سعيد تودع 2020 بعنف..وتسأل عن طريقة أفضل

شاهد: سميرة سعيد تودع 2020 بعنف..وتسأل عن طريقة أفضل

شاهد: ريهام سعيد تغني (مهرجانات) إلى جانب أوكا ومي كساب

شاهد: ريهام سعيد تغني (مهرجانات) إلى جانب أوكا ومي كساب

شاهد: أحدث ظهورلأحمد حلمي مع والدته.. ويسخر من زوجته

شاهد: أحدث ظهورلأحمد حلمي مع والدته.. ويسخر من زوجته

2020 عام الكآبة لفوز الفهد بعد نعتها بالـ(حقيرة)

2020 عام الكآبة لفوز الفهد بعد نعتها بالـ(حقيرة)

أبطال مسلسل (أنت أطرق بابي) يرويان تفاصيل طفولتهما

أبطال مسلسل (أنت أطرق بابي) يرويان تفاصيل طفولتهما

ماغي فرح: عام 2021 ...معالج لعام 2020.. واختفاء لفيروس (الكورونا)

ماغي فرح: عام 2021 ...معالج لعام 2020.. واختفاء لفيروس (الكورونا)

يسرا اللوزي توجه رسالة بعد وصفها بـ&#34;أم الطرشة&#34;

يسرا اللوزي توجه رسالة بعد وصفها بـ"أم الطرشة"

مي العيدان لأصلة نصري:&#34; خليها تنزل من برجها العالي&#34;

مي العيدان لأصلة نصري:" خليها تنزل من برجها العالي"

عربي

السعودية: تسجيل أقل عدد وفيات يومية بفيروس (كورونا) منذ ثمانية أشهر

السعودية: تسجيل أقل عدد وفيات يومية بفيروس (كورونا) منذ ثمانية أشهر

بأكثر من مليار دولار.. مصر توقع تسع اتفاقات للتنقيب عن النفط والغاز

بأكثر من مليار دولار.. مصر توقع تسع اتفاقات للتنقيب عن النفط والغاز

تونس: ترجيحات بإمكانية وصول الدفعة الأولى من اللقاح مع بداية الربع الأول من 2020

تونس: ترجيحات بإمكانية وصول الدفعة الأولى من اللقاح مع بداية الربع الأول من 2020

مصر تواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

مصر تواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)