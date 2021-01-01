الاحتلال يمنع المصلين من خارج البلدة القديمة من الوصول للأقصى

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

منعت قوات الاحتلال اليوم الجمعة المصلين من غير سكان البلدة القديمة في القدس من الوصول للمسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة بحجة الإغلاق الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية.



ونشرت قوات الاحتلال الحواجز كما أجرت عمليات تفتيش للمصلين على أبواب الأقصى واعتقلت عدداً من الشبان.



وأدّى مئات المصلين صلاة الجمعة في الساحة المجاورة لباب العامود بعد منع الاحتلال من وصولهم للمسجد الأقصى وسط تشديد من قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة وباب العامود.



