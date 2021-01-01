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دولي

إسرائيل: مليون شخص يتلقون لقاح فيروس (كورونا)

إسرائيل: مليون شخص يتلقون لقاح فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
تفقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، مركز التطعيمات العامل في مدينة أم الفحم، بأراضي عام 48.

وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إنه التقى "المواطن المليون"، ابن المدينة، الذي تم تطعيمه ضد (كورونا). 

ودعا نتنياهو المواطنين العرب إلى تلقي التطعيم حفاظا على صحتهم وسلامتهم، قائلا: "سنتغلب على الجائحة معا".

وتخشى الحكومة الإسرائيلية، ارتفاع عدد الإصابات في المجتمع العربي، مع اقتراب بداية موسم حفلات الزفاف بعد شهرين وفي ظل نسبة التطعيم المنخفضة في صفوفه.

وتتم حاليا دراسة سبل مختلفة لتشجيع المواطنين العرب على الاستجابة للحملة القُطرية بما في ذلك دعوة رؤساء بلديات ورجال دين الى تلقي اللقاح ليكونوا قدوة للآخرين.

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