حشود من المصلين يؤدون صلاة الجمعة في مسجد النبي موسى

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رام الله - دنيا الوطن

أدى مئات المواطنين صلاة الجمعة اليوم في مسجد ومقام النبي موسى، في تأكيد على قدسية المكان ودفاعًا عنه، واستنكارًا للحفلة الصاخبة التي أقيمت فيه بداية الأسبوع الجاري.



وأفادت مصادر محلية، بأن مئات المصلين توافدوا منذ صباح اليوم للمسجد لأداء صلاة الجمعة، فيما اعتكف عشرات الشبان منذ مساء أمس داخله وأحيوا ليلتهم بالذكر والقيام والرباط.



وافتتح خطيب الجمعة بقول الله تعالى: " فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"، مستذكرا بأن هذه الآية التي بدأ بها خطيب الجمعة الأولى في المسجد الأقصى.



وجاءت صلاة الجمعة في النبي موسى استجابة لدعوات قد أطلقت عبر صفحات التواصل الاجتماعي بضرورة الحشد وتسيير الحافلات باتجاهه.