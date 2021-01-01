انتقاماً لمقتل سليماني.. قائد فيلق القدس يلمح لتنفيذ عمليات داخل الولايات الأمريكية





وقتل سليماني في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، إثر غارة جوية نفذتها مقاتلة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.





رام الله - دنيا الوطنألمح قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قآاني بتنفيذ عمليات داخل الولايات الأمريكية، انتقاماً لمقتل قاسم سليماني.وقال في تصريحات أوردتها وسائل إعلام عربية: "لعله يبرز أفراد من داخل بيوتكم يردون على جريمة اغتيالكم قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس".