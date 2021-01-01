انتقاماً لمقتل سليماني.. قائد فيلق القدس يلمح لتنفيذ عمليات داخل الولايات الأمريكية
رام الله - دنيا الوطن
ألمح قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قآاني بتنفيذ عمليات داخل الولايات الأمريكية، انتقاماً لمقتل قاسم سليماني.
وقال في تصريحات أوردتها وسائل إعلام عربية: "لعله يبرز أفراد من داخل بيوتكم يردون على جريمة اغتيالكم قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس".
ألمح قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قآاني بتنفيذ عمليات داخل الولايات الأمريكية، انتقاماً لمقتل قاسم سليماني.
وقال في تصريحات أوردتها وسائل إعلام عربية: "لعله يبرز أفراد من داخل بيوتكم يردون على جريمة اغتيالكم قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس".
وقتل سليماني في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، إثر غارة جوية نفذتها مقاتلة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.
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