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دولي

انتقاماً لمقتل سليماني.. قائد فيلق القدس يلمح لتنفيذ عمليات داخل الولايات الأمريكية

انتقاماً لمقتل سليماني.. قائد فيلق القدس يلمح لتنفيذ عمليات داخل الولايات الأمريكية
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
ألمح قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قآاني بتنفيذ عمليات داخل الولايات الأمريكية، انتقاماً لمقتل قاسم سليماني.

وقال في تصريحات أوردتها وسائل إعلام عربية: "لعله يبرز أفراد من داخل بيوتكم يردون على جريمة اغتيالكم قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس".

وقتل سليماني في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، إثر غارة جوية نفذتها مقاتلة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.

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