عاجل

  • فلسطين: 18 وفاة و1450 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و2088 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة

شؤون فلسطينية

هنية يكشف عن مساع جديدة لاستئناف الحوار من أجل إنجاز المصالحة

هنية يكشف عن مساع جديدة لاستئناف الحوار من أجل إنجاز المصالحة
وفدا حماس وفتح في تركيا - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل هنية، إن هناك مساع جديدة لاستئناف الحوار الوطني من أجل إنجاز المصالحة لتحقيق الوحدة الوطنية.

وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أننا نعتبر إنجاز المصالحة حجر الزاوية والركن الأساس في مواجهة الاحتلال الصهيوني ومخططاته الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية وشطب حقوقنا في الأرض والمقدسات والعودة".

وتابع: إننا نجري اتصالات داخلية وخارجية من أجل إنجاح هذه الجهود والتحركات لاستكمال ما بدأناه من خطوات في حوارنا مع الإخوة في حركة فتح والفصائل الوطنية والإسلامية لإنجاز متطلبات الوحدة عبر إعادة بناء المؤسسات القيادية الفلسطينية، سواء منظمة التحرير أو السلطة الفلسطينية على قاعدة الشراكة والتوافقات الوطنية وفق إرادة الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة في الداخل والخارج عبر انتخابات حرة ونزيهة.

أخبار ذات صلة

كتائب شهداء الأقصى تصدر بياناً بمناسبة ذكرى انطلاقة الثورة

كتائب شهداء الأقصى تصدر بياناً بمناسبة ذكرى انطلاقة الثورة

حشود من المصلين يؤدون صلاة الجمعة في مسجد النبي موسى

حشود من المصلين يؤدون صلاة الجمعة في مسجد النبي موسى

رام الله: إصابات بـ&#34;المطاط&#34; والاختناق إثر قمع الاحتلال مسيرة في دير جرير

رام الله: إصابات بـ"المطاط" والاختناق إثر قمع الاحتلال مسيرة في دير جرير

تفاصيل كلمة الرئيس عباس بمناسبة الانطلاقة الجديدة لقناة عودة وإذاعة موطني

تفاصيل كلمة الرئيس عباس بمناسبة الانطلاقة الجديدة لقناة عودة وإذاعة موطني

النخالة يصل طهران للمشاركة في إحياء ذكرى مقتل قاسم سليماني

النخالة يصل طهران للمشاركة في إحياء ذكرى مقتل قاسم سليماني

طالع: كيف بدت أحدث خارطة وبائية لفيروس (كورونا) في قطاع غزة؟

طالع: كيف بدت أحدث خارطة وبائية لفيروس (كورونا) في قطاع غزة؟

الخليل: اعتقال مواطن ووضع حواجز عسكرية وأجسام مشبوهة

الخليل: اعتقال مواطن ووضع حواجز عسكرية وأجسام مشبوهة

شاهد: الإغلاق الكامل بغزة &#34;الجمعة والسبت&#34; يتواصل للأسبوع الرابع

شاهد: الإغلاق الكامل بغزة "الجمعة والسبت" يتواصل للأسبوع الرابع

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

حشود من المصلين يؤدون صلاة الجمعة في مسجد النبي موسى

حشود من المصلين يؤدون صلاة الجمعة في مسجد النبي موسى

رام الله: إصابات بـ&#34;المطاط&#34; والاختناق إثر قمع الاحتلال مسيرة في دير جرير

رام الله: إصابات بـ"المطاط" والاختناق إثر قمع الاحتلال مسيرة في دير جرير

الخليل: اعتقال مواطن ووضع حواجز عسكرية وأجسام مشبوهة

الخليل: اعتقال مواطن ووضع حواجز عسكرية وأجسام مشبوهة

إيقاد شعلة الانطلاقة في سلفيت

إيقاد شعلة الانطلاقة في سلفيت

&#34;الصحة&#34; بغزة: أربع وفيات و689 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

"الصحة" بغزة: أربع وفيات و689 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

حالة الطرق بالقطاع.. بدء سريان الإغلاق ليومي الجمعة والسبت للأسبوع الرابع توالياً

حالة الطرق بالقطاع.. بدء سريان الإغلاق ليومي الجمعة والسبت للأسبوع الرابع توالياً

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الاثنين

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الاثنين

النخالة: الأسلحة الكلاسيكية وصلت فلسطين عن طريق سليماني ومحور المقاومة

النخالة: الأسلحة الكلاسيكية وصلت فلسطين عن طريق سليماني ومحور المقاومة

منوعات

مصر: نقابة المهن التمثيلية تقرر إلغاء إيقاف محمد رمضان

مصر: نقابة المهن التمثيلية تقرر إلغاء إيقاف محمد رمضان

تعرض نجمة برنامج (ذا فويس) للاختطاف والاغتصاب

تعرض نجمة برنامج (ذا فويس) للاختطاف والاغتصاب

شاهد: سميرة سعيد تودع 2020 بعنف..وتسأل عن طريقة أفضل

شاهد: سميرة سعيد تودع 2020 بعنف..وتسأل عن طريقة أفضل

شاهد: ريهام سعيد تغني (مهرجانات) إلى جانب أوكا ومي كساب

شاهد: ريهام سعيد تغني (مهرجانات) إلى جانب أوكا ومي كساب

شاهد: أحدث ظهورلأحمد حلمي مع والدته.. ويسخر من زوجته

شاهد: أحدث ظهورلأحمد حلمي مع والدته.. ويسخر من زوجته

2020 عام الكآبة لفوز الفهد بعد نعتها بالـ(حقيرة)

2020 عام الكآبة لفوز الفهد بعد نعتها بالـ(حقيرة)

أبطال مسلسل (أنت أطرق بابي) يرويان تفاصيل طفولتهما

أبطال مسلسل (أنت أطرق بابي) يرويان تفاصيل طفولتهما

ماغي فرح: عام 2021 ...معالج لعام 2020.. واختفاء لفيروس (الكورونا)

ماغي فرح: عام 2021 ...معالج لعام 2020.. واختفاء لفيروس (الكورونا)

يسرا اللوزي توجه رسالة بعد وصفها بـ&#34;أم الطرشة&#34;

يسرا اللوزي توجه رسالة بعد وصفها بـ"أم الطرشة"

مي العيدان لأصلة نصري:&#34; خليها تنزل من برجها العالي&#34;

مي العيدان لأصلة نصري:" خليها تنزل من برجها العالي"

عربي

بأكثر من مليار دولار.. مصر توقع تسع اتفاقات للتنقيب عن النفط والغاز

بأكثر من مليار دولار.. مصر توقع تسع اتفاقات للتنقيب عن النفط والغاز

تونس: ترجيحات بإمكانية وصول الدفعة الأولى من اللقاح مع بداية الربع الأول من 2020

تونس: ترجيحات بإمكانية وصول الدفعة الأولى من اللقاح مع بداية الربع الأول من 2020

مصر تواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

مصر تواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

للمرة الثانية خلال أسبوعين.. قطر تشكو البحرين إلى مجلس الأمن الدولي

للمرة الثانية خلال أسبوعين.. قطر تشكو البحرين إلى مجلس الأمن الدولي