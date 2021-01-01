النخالة يصل طهران للمشاركة في إحياء ذكرى مقتل قاسم سليماني

زياد النخالة وقاسم سليماني

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

وصل الأمين العام حركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة إلى طهران، وذلك على رأس وفد من قيادة الحركة للمشاركة في مراسم ذكرى مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.



وألقى النخالة أمس كلمة بالمناسبة، بحضور قيادات الجمهورية وقيادات خط المقاومة في المنطقة، أكد فيها على "الدور المركزي والهام لسليماني على صعيد دعم حق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضة وعلى الخصوص دعمه لحركات المقاومة الفلسطينية وتجهيزها بكل ما يلزم، وسهره الدائم على تطوير قدرات المقاومة العسكرية، معتبراً سليماني شهيداً لفلسطين والقدس".



وأكد النخالة أن سليماني كان عقبة كبيرة في وجه المشروع الأمريكي والصهيوني الذي يستهدف فلسطين والأمة ومقدراتها، وفق ما نقل موقع حركة الجهاد الإسلامي.



واختتم النخالة كلمته بالدعوة للثبات على خط المقاومة وشكر الجمهورية الإسلامية على مواقفها الثابته والراسخة تجاة حقوق الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة.