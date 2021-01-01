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بأكثر من مليار دولار.. مصر توقع تسع اتفاقات للتنقيب عن النفط والغاز

بأكثر من مليار دولار.. مصر توقع تسع اتفاقات للتنقيب عن النفط والغاز
وزير البترول المصري
رام الله - دنيا الوطن
وقع وزير البترول المصري، طارق الملا تسع اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعي في مناطق شرق وغرب المتوسط والمياه الإقليمية بالبحر الأحمر، وذلك مع ست شركات عالمية ومصرية.

وبحسب وزارة البترول، فإن الحد الأدنى للاستثمارات التي يتم ضخها بموجب الاتفاقيات الموقعة، تقدر بما يزيد على مليار دولار وتستهدف الاتفاقيات حفر 17 بئرا استكشافية جديدة في مناطق الامتياز.

ووفق ما نقلت صحيفة (اليوم السابع)، أوضح الملا في بيان، أن "الاتفاقيات التسع الجديدة تأتي من بين 12 اتفاقية جديدة نجحت الوزارة في التوصل إليها خلال فترة جائحة كورونا بحد أدنى للاستثمارات حوالي 1.4 مليار دولار وتستهدف حفر 23 بئرا في 9 مناطق بشرق وغرب المتوسط و3 مناطق بالبحر الأحمر"، لافتا إلى أن الاتفاقيات الثلاث الأخرى قيد التوقيع خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأكد الملا أن "استراتيجية الوزارة المستحدثة للترويج للفرص الاستثمارية كانت سر نجاحها في جذب الاستثمارات العالمية الجديدة إلى مصر في أنشطة البحث عن البترول والغاز وإبرام شراكات جديدة مع شركات عملاقة وكبرى في صناعة البترول العالمية مثل "اكسون موبيل" و"شيفرون" اللتان تدخلان مصر للمرة الأولى للاستثمار في أنشطة البحث عن البترول والغاز إلى جانب تعزيز أعمال واستثمارات كبريات الشركات العالمية العاملة حاليا كشركات "شل" و"بي بي" و"توتال" في ظل الفرص الجديدة والاحتمالات الواعدة بمناطق شرق وغرب المتوسط والبحر الأحمر".

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