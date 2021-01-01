روسيا تواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد وفيات فيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 27039 إصابة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.





كما تم تسجيل 536 حالة وفاة في نفس الفترة الزمنية، في حين تم تسجيل 27747 إصابة و593 وفاة أمس الخميس.



بذلك ارتفع إجمالي حالات الإصابة المسجلة في البلاد منذ بداية الوباء إلى ثلاثة ملايين و186336، منها 57555 حالة وفاة، حسب التحديث اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس (كورونا)، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



وذكر المركز، أن 25798 مريضا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليصل مجموع المتعافين إلى مليونين و580138، مع بقاء 548643 حالة نشطة.



رام الله - دنيا الوطنواصلت روسيا تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).