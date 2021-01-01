ألمانيا: ظهور حالات إصابة بسلالة (كورونا) مرة أخرى

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أنها تلقت معلومات تفيد بأن حالات إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس (كورونا)، والتي باتت تعرف على نطاق واسع بـ"السالة الإنجليزية" ظهرت مرة أخرى في ولاية بادن ـ فوررتمبرغ في جنوب غرب ألمانيا.



وحسب هذه المعلومات، فقد أعلنت وزارة الصحة في الولاية يوم الخميس، عن ظهور حالتي إصابة جديدتين بطفرة الفيروس التي ظهرت لأول مرة في بريطانيا، وأوضحت أن المصابين هما زوج وزوجة.



وذكرت الوزارة أن نتيجة اختبار (كورونا) الذي أجرته الزوجة يوم الأربعاء جاءت إيجابية، ويبدو أنها التقطت العدوى من زوجها الذي كان قد أُصِيْبَ بالمرض بعد رحلة عمل قام بها إلى بريطانيا خلال الشهر الجاري، وفق ما نقل موقع (دوتشيه فيله).



وقالت الوزارة: إنه نظرا لأن ثبوت إيجابية عينة المرأة جاء قبل عيد الميلاد، فقد تم إطلاق كل أقرب المخالطين لها من الحجر الصحي، وقد أمرت السلطات الصحية الآن بإجراء اختبارات لهؤلاء الأشخاص لتقليل مخاطر انتشار العدوى.



وكانت السلالة الجديدة من فيروس (كورونا) قد ظهرت في ألمانيا لأول مرة ليلة عيد الميلاد وفي نفس الولاية أيضا. بيد أن الإصابة بهذه السلالة من (كورونا) لا تقتصر على هذه الولاية حاليا، إذ ظهرت لدى مرضى في ولايتي سكسونيا السفلى وشمال الراين ويستفاليا أيضا.



وتشير تقديرات علماء إلى أن قوة العدوى لدى السلالة الجديدة أقوى بشكل ملحوظ من الشكل المعروف للفيروس حتى الآن.