طالع: كيف بدت أحدث خارطة وبائية لفيروس (كورونا) في قطاع غزة؟

















رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الجمعة، تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة.وبحسب الخارطة، فقد بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس بين المواطنين الفلسطينيين في القطاع، 41264 إصابة.وكانت الوزارة، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، تسجيل أربع حالات وفاة، ونحو 700 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بين المواطنين في مختلف مناطق القطاع، خلال 24 ساعة الماضية.