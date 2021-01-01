شؤون فلسطينية

طالع: كيف بدت أحدث خارطة وبائية لفيروس (كورونا) في قطاع غزة؟

طالع: كيف بدت أحدث خارطة وبائية لفيروس (كورونا) في قطاع غزة؟
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الجمعة، تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة.

وبحسب الخارطة، فقد بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس بين المواطنين الفلسطينيين في القطاع، 41264 إصابة.

وكانت الوزارة، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، تسجيل أربع حالات وفاة، ونحو 700 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بين المواطنين في مختلف مناطق القطاع، خلال 24 ساعة الماضية.






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