الخليل: اعتقال مواطن ووضع حواجز عسكرية وأجسام مشبوهة

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مواطنا من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.



وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يطا جنوب الخليل، واعتقلت الشاب إياد حسن أبو عبيد بعد تفتيش منزل ذويه وتخريب محتوياته.



وفي سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، ووضعت أجساما مشبوهة وشارات تدريبية في محيط منازل المواطنين في منطقة وادي الهرية، ما أثار حاله من الهلع والخوف لدى المواطنين.



ونصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.