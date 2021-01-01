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تونس: ترجيحات بإمكانية وصول الدفعة الأولى من اللقاح مع بداية الربع الأول من 2020

تونس: ترجيحات بإمكانية وصول الدفعة الأولى من اللقاح مع بداية الربع الأول من 2020
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تعمل الحكومة التونسية، من أجل توفير اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) في أقرب وقت.

وورجحت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة، نصاف بن علية في تصريح لإذاعة (ديوان أف أم)، إمكانية وصول الدفعة الأولى من اللقاح إلى تونس مع بداية الربع الأول من سنة 2021.

وأشارت إلى أنه يتم حاليا التواصل مع جميع المخابر المصنعة لهذا اللقاح على مستوى دولي، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

كما أشارت إلى أن اللقاح سيكون مجانيا، وأن الدفعة الأولى منه تتضمن أربعة ملايين جرعة، وأن العمل حثيث من أجل زيادة هذه الكمية.

وأفادت الناطقة باسم وزارة الصحة، بأنه سيتم إطلاق منصة في شهر كانون الثاني/يناير 2021 لتسجيل قائمات الأشخاص الذين سيتلقون اللقاح بعد وصوله إلى تونس.

وأعربت عن أملها في أن تكون السنة الجديدة 2021 سنة الانتصار على هذا الوباء في جميع أنحاء العالم.

وأعلنت وزارة الصحة في البلاد، يوم الخميس، تسجيل 52 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات إلى 4676، فيما تم تسجيل 1924 إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 139 ألفا و140 حالة.

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عربي

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