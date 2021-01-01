مصر تواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 1418 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.





وبذلك يرتفع عدد الإصابات منذ بدء الجائحة، إلى 138062 حالة، بينها 112105 حالات تم شفاؤها.





كما تم تسجيل 55 حالة وفاة في نفس الفترة الزمنية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 7631 حالة وفاة.



وأعلن مجلس الوزراء المصري، أمس الخميس، عن تدريس المناهج عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول.



كما أعلن "عن تأجيل كافة الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته".



رام الله - دنيا الوطنواصلت مصر تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).