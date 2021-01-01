بعد نصف قرن من الشراكة.. المملكة المتحدة تخرج رسمياً من الاتحاد الأوروبي

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رام الله - دنيا الوطن

خرجت المملكة المتحدة يوم الخميس رسمياً من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد نصف قرن من الاندماج فيه وأربع سنوات ونصف السنة من مسلسل "بريكسيت" الطويل.



وأصبح "بريكسيت" واقعاً بمفعول كامل، بعدما خرجت بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير 2020 لكنها اعتمدت مرحلة انتقالية لتخفيف تبعات هذا القرار.



واعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2021، تتوقف البلاد عن تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي وتنتهي حرية التنقل لأكثر من 500 مليون شخص بين أراضيها و27 دولة في الاتحاد.



واعتبر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن خروج المملكة من السوق الأوروبية الموحدة يشكل "لحظة رائعة"، مؤكدا أن بلاده ستكون "مفتوحة وسخية ومنفتحة على الخارج"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).



وكتب كبير المفاوضين البريطانيين خلال المحادثات التجارية مع بروكسل، ديفيد فروست، على (تويتر): "أصبحت المملكة المتحدة مجددا دولة مستقلة تماما". فيما أقر نظيره الأوروبي ميشيل بارنييه بوجود "بعض المرارة"، قائلا: "لم يستطع أحد أن يُظهر لي يوما القيمة المضافة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".



من جهته، اعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في كلمته إلى الفرنسيين الخميس بمناسبة حلول السنة الجديدة أن المملكة المتحدة تبقى "صديقتنا وحليفتنا" رغم خروجها من الاتحاد.



وقال: إن "بريكسيت هذا كان ثمرة التململ الأوروبي والكثير من الأكاذيب والوعود الزائفة"، مؤكدا في ما يتعلق بفرنسا أن "مصيرنا هو أوروبي أولا".



من جهتها، كتبت رئيس الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجن العازمة على إجراء استفتاء آخَر على الاستقلال،على تويتر "إسكتلندا ستعود قريبا يا أوروبا".