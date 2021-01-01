شاهد: الإغلاق الكامل بغزة "الجمعة والسبت" يتواصل للأسبوع الرابع





وشملت الجولة عددًا من محافظات القطاع، في إطار المتابعة المستمرة لآليات سير العمل بإجراءات الإغلاق الكلي الأسبوعي.



بدورها، جددت وزارة الداخلية تأكيدها على الاستمرار في تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية المتخذة في هذه المرحلة دون تغيير، ومنها استمرار الإغلاق الكلي يومي الجمعة والسبت.



ودعا المتحدث باسم الوزارة إياد البزم في تصريح صحفي المواطنين للالتزام التام بإجراءات السلامة والوقاية، وارتداء الكمامة والمحافظة التباعد الجسدي، خاصة مع تقديرات وزارة الصحة بخطورة الأسابيع الحالية التي تشهد ذروة انتشار الفيروس.



من جانبه، قال العميد فايق المبحوح، مدير العمليات المركزية بوزارة الداخلية والأمن الوطني، رئيس خلية إدارة الأزمة، إن الإغلاق الكامل يومي الجمعة والسبت يؤتي ثماره على صعيد تسطيح المنحنى الوبائي لفيروس (كورونا).



وأوضح المبحوح أن الالتزام بالإغلاق أسهم في التخفيف من الزيادة المضطردة في عدد الإصابات، لاسيما في ظل الأسابيع الحالية التي تشهد ذروة انتشار الفيروس.



















رام الله - دنيا الوطنيتواصل سريان الإغلاق الكامل في قطاع غزة يومي الجمعة والسبت للأسبوع الرابع على التوالي؛ ضمن إجراءات وزارة الداخلية والأمن الوطني للحد من انتشار فيروس (كورونا).ومنذ مساء أمس الخميس، دخل الإغلاق الكامل حيز التنفيذ، ويستمر حتى الساعة 7:00 من صباح الأحد المقبل.وانتشرت قوات الشرطة والأجهزة الأمنية المشاركة في خطة الطوارئ، في كافة محافظات قطاع غزة، من أجل متابعة الالتزام بالإغلاق ومنع مخالفته.وكان وكيل وزارة الداخلية، بغزة، اللواء توفيق أبو نعيم قد تفقد مساء أمس، إجراءات الأجهزة الشرطية والأمنية قبيل بدء الإغلاق الكلي.