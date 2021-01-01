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للمرة الثانية خلال أسبوعين.. قطر تشكو البحرين إلى مجلس الأمن الدولي

للمرة الثانية خلال أسبوعين.. قطر تشكو البحرين إلى مجلس الأمن الدولي
أمير دولة قطر
رام الله - دنيا الوطن
أبلغت دولة قطر مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة عن قيام زوارق بحرية عسكرية بحرينية باختراق مياهها الإقليمية يوم الأربعاء 25 تشرين الأول/نوفمبر 2020، مطالبة الأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم بموجب الميثاق لحفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد للانتهاكات البحرينية المغرضة.

وفي رسالة وجهتها السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى الأمم المتحدة، استنكرت دولة قطر هذه الأعمال الخطيرة وغير القانونية.

وأكدت الرسالة أن دخول الزوارق العسكرية التابعة للبحرين إلى المياه الإقليمية لدولة قطر بشكل غير قانوني وبدون تصريح، يشكل انتهاكاً لسيادة دولة قطر وسلامتها الإقليمية وتهديداً لأمنها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء القطرية.

وتابعت: أن وقوع هذا الخرق البحري والخرق الجوي للمجال الجوي القطري يوم الأربعاء الموافق التاسعة من كانون الأول/ديسمبر 2020، خلال فترة متقاربة يزيد من حدة التوتر، قائلة إنه "يدل على استهتار مملكة البحرين بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومحاولة افتعال حوادث من شأنها زعزعة الاستقرار وزيادة التوتر في المنطقة وتهديد السلم والأمن الإقليمي والدولي".

وأشارت الرسالة إلى حكم محكمة العدل الدولية الصادر بشأن الخلاف الحدودي بين دولة قطر والبحرين في عام 2001 الذي يتعين الالتزام به وعدم مخالفته.

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