شؤون فلسطينية

"الصحة" بغزة: أربع وفيات و689 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

"الصحة" بغزة: أربع وفيات و689 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة بغزة، تسجيل 689 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى أربع حالات وفاة.

يأتي ذلك بعد إجراء 2224 فحصاً مخبرياً خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما تم تعافي 881 حالة جديدة من مصابي الفيروس.

وبذلك يصفح اجمالي تراكمي للمصابين 41264 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 9683 حالة.

كما وصل إجمالي المتعافين من الفيروس، 31206 حالة، وإجمالي الوفيات 375 حالة وفاة.

كما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 252 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 148 حالة.

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