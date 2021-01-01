حالة الطرق بالقطاع.. بدء سريان الإغلاق ليومي الجمعة والسبت للأسبوع الثالث توالياً





وأعلنت "المرور" بغزة، بدء سريان الإغلاق الكامل لمحافظات القطاع يومي الجمعة والسبت، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي.



وأفادت بتسجيل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية خمسة حوادث سير واحد نتج عنها إصابة واحدة فقط، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.





رام الله - دنيا الوطنكشفت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة بغزة، حالة الطرق لليوم الجمعة في قطاع غزة.