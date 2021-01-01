تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الاثنين

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المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 16-9 16-10 16-10 بيت لحم 16-9 16-10 16-10 رام الله والبيرة 15-8 15-9 15-9 طولكرم 21-12 22-13 22-13 نابلس 17-10 17-11 17-11 قلقيلية 21-12 22-13 22-13 جنين 21-11 21-12 21-12 سلفيت 16-9 16-10 16-10 طوباس 22-11 22-12 22-12 روابي 17-10 17-11 17-11 الخليل 15-8 15-9 15-9 غزه 22-13 22-13 22-13 أريحا 25-14 25-15 25-15 خانيونس 22-13 22-13 22-13 الأغوار الشمالية 23-12 23-13 23-13 رفح 21-12 22-12 22-12

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الجمعة، صافياً إلى غائم جزئي، وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .هذه الليلة: يكون الجو بارداً إلى شديد البرودة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.يوم السبت، يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما يوم الأحد، يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .يوم الاثنين، يكون الجو صافيا الى غائم جزئي وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: