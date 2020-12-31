شؤون فلسطينية

شاهد: إيقاد شعلة الانطلاقة الـ 56 للثورة في مختلف المدن الفلسطينية

شاهد: إيقاد شعلة الانطلاقة الـ 56 للثورة في مختلف المدن الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أحيا أبناء شعبنا في الوطن والشتات، اليوم الخميس، الذكرى الـ56 لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة وحركة "فتح".

وفي كلمته بهذه المناسبة، قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إننا باقون على أرضنا متمسكون بثوابتنا الوطنية، حتى استعادةِ حقوقنا، نحو بناء دولتنا الفلسطينيةِ المستقلة، وعاصمتها القدس.

وأضاف أن شعبنا سيواصل نضاله وتصديه لممارساتِ إسرائيل العدوانية، بتمتينِ الجبهة الداخلية، وتحقيق المصالحة والذهاب للانتخابات.

وجدد الرئيس العهد على السير قدما لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضِ دولة فلسطين، وصولا لتحقيق أهدافِ شعبنا في الحرية والسيادة والاستقلال.
































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