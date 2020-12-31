شؤون فلسطينية

لجنة التحقيق في أحداث النبي موسى تُحمل "الأوقاف" و"السياحة" المسؤولية وتحيل توصياتها للنائب العام

لجنة التحقيق في أحداث النبي موسى تُحمل "الأوقاف" و"السياحة" المسؤولية وتحيل توصياتها للنائب العام
رام الله - دنيا الوطن
حملت لجنة التحقيق، التي كلفها رئيس الوزراء محمد اشتية، بالنظر في الواقعة التي جرت في مقام النبي موسى يوم السبت الماضي، وزارة السياحة والآثار المسؤولية الإدارية عن منح إذن ليس من اختصاصها، بإقامة عروض وحفلات إلكترونية في موقع يتبع لوزارة الأوقاف، وعدم تقدير حساسية الموقف، وما قد يترتب عليه من تداعيات، وعدم التدقيق في طبيعة الفرقة ونوعية الحفلات التي تقيمها، وعدم مراعاة حالة الطوارئ رقم (27) لسنة 2020 بشأن الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس (كورونا).

كما حملت اللجنة، التي أنهت أعمالها اليوم الخميس، ورفعت تقريرها لرئيس الوزراء، الفرقة الموسيقية مسؤولية عدم التزامها بتعليمات حالة الطوارئ المعمول بها، التي يُحظر بموجبها إقامة الاحتفالات، للحد من تفشي فيروس (كورونا)، وتنظيمها حفلاً موسيقياً في المقام، دون مراعاة لأهميته وحساسيته، بكونه مقاماً ومسجداً، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية (وفا).

وحملت اللجنة كذلك، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، المسؤولية الإدارية عن غياب إجراءات الحراسة بالمكان، وطالبتها بالعمل الفوري على تأمين حراسة لائقة للمكان، ومنع دخوله من قبل جهات غير مخولة بذلك، بما يتناسب مع طبيعته التاريخية والدينية.

وأوصت اللجنة، بإحالة تقريرها إلى النائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني، بحق كل شخص يشتبه بتورطه جزائياً، سواء بمنح الموافقة على إقامة الحفل بالموقع المذكور، أو التقصير في حراسته، أو انتهاك حرمته، أو العبث به وإتلاف محتوياته، أو تأجيج المشاعر وإثارة النعرات الدينية، ومحاولة خلق الفتن بما يشمل خرق حالة الطوارئ.

وتضمنت توصيات اللجنة الواردة في التقرير، مساءلة مدير عام المتاحف والتنقيبات بوزارة السياحة والآثار، بسبب مخالفته الإجراءات والتعليمات والواجبات الوظيفية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، بمنحه موافقة بواسطة البريد الإلكتروني دون اتباع الأصول الواجبة من حيث تقديم الطلبات، ومنح الإذن أو الترخيص حسب الأصول، وكذلك منح إذن لإقامة حفل في غير المواقع التابعة لوزارة السياحة، ومخالفة حالة الطوارئ.

وأوصى تقرير اللجنة، النيابة العامة بتوقيف كل من تورط في انتهاك حرمة المكان والاعتداء على مقتنياته بالحرق أو التخريب وتقديمهم للمحاكمة.

وأفاد الناطق باسم الداخلية غسان نمر، بأن الوزارة، ستتولى التدقيق في منح أي تراخيص مستقبلية إلى جانب الجهات صاحبة الاختصاص؛ لمنع تكرار ما حدث، مشيراً إلى أن  الحكومة لن تسمح بتكرار تلك الواقعة، وأنه  كان على وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، واجب  توفير الحراسة لتلك الأماكن، مشيراً إلى أنه سيتم توفير الحراسة اللازمة لجميع الأماكن والمقامات الدينية الواقعة في جميع المناطق غير الخاضعة  للسلطة، كونها جزءاً من تاريخنا وموروثنا الديني والثقافي.

وأشار نمر إلى اتخاذ الإجراءات والعقوبات الإدارية بحق الجهات أو الأشخاص، الذين ثبت تقصيرهم في التعامل مع تلك الواقعة، محذراً من محاولات البعض تأجيج المشاعر وإثارة النعرات الدينية، وخلق الفتن بين أبناء الوطن الواحد، مؤكداً حرمة الأماكن المقدسة وحمايتها من أي انتهاك.

وقال نمر: "إن النيابة العامة، وبحكم اختصاصها قامت بتحريك الدعوى الجزائية، منذ اللحظة الأولى لتلك الواقعة، وفق القانون".

وكان رئيس الوزراء، وزير الداخلية، محمد اشتية، كلف لجنة برئاسة اللواء محمد الجبريني، المساعد الأمني لوزير الداخلية، بالتحقيق في تلك الأحدات.

أخبار ذات صلة

شاهد: إيقاد شعلة الانطلاقة الـ 56 للثورة في مختلف المدن الفلسطينية

شاهد: إيقاد شعلة الانطلاقة الـ 56 للثورة في مختلف المدن الفلسطينية

الجماهير الفلسطينية تحيي الذكرى الـ56 لانطلاقة الثورة

الجماهير الفلسطينية تحيي الذكرى الـ56 لانطلاقة الثورة

حواتمة يهنئ الرئيس بالعام الجديد وبذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية

حواتمة يهنئ الرئيس بالعام الجديد وبذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية

مقارنة بيوم الأربعاء.. قطاع غزة يسجل انخفاضاً بسيطاً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

مقارنة بيوم الأربعاء.. قطاع غزة يسجل انخفاضاً بسيطاً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

انخفاض معدل الإصابات اليومي.. &#34;الصحة&#34; بغزة تصدر بياناً مهماً بشأن الحالة الوبائية بالقطاع

انخفاض معدل الإصابات اليومي.. "الصحة" بغزة تصدر بياناً مهماً بشأن الحالة الوبائية بالقطاع

وزارة الإعلام: 350 انتهاكا احتلاليا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال عام 2020

وزارة الإعلام: 350 انتهاكا احتلاليا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال عام 2020

إيقاد شعلة الانطلاقة الـ 56 للثورة الفلسطينية في طولكرم

إيقاد شعلة الانطلاقة الـ 56 للثورة الفلسطينية في طولكرم

&#34;الخارجية&#34;: حالة وفاة و23 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا حول العالم

"الخارجية": حالة وفاة و23 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا حول العالم

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

حواتمة يهنئ الرئيس بالعام الجديد وبذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية

حواتمة يهنئ الرئيس بالعام الجديد وبذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية

وزارة الإعلام: 350 انتهاكا احتلاليا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال عام 2020

وزارة الإعلام: 350 انتهاكا احتلاليا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال عام 2020

إيقاد شعلة الانطلاقة الـ 56 للثورة الفلسطينية في طولكرم

إيقاد شعلة الانطلاقة الـ 56 للثورة الفلسطينية في طولكرم

&#34;الخارجية&#34;: حالة وفاة و23 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا حول العالم

"الخارجية": حالة وفاة و23 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا حول العالم

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة على طريق جنين- نابلس

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة على طريق جنين- نابلس

بيت لحم: الاحتلال يخطر مواطنين بإخلاء أراضيهم في قرية الولجة

بيت لحم: الاحتلال يخطر مواطنين بإخلاء أراضيهم في قرية الولجة

المحافظ غنام تتفقد مزارع الدواجن في كفرمالك بعد استهداف الاحتلال لها

المحافظ غنام تتفقد مزارع الدواجن في كفرمالك بعد استهداف الاحتلال لها

سلطات الاحتلال تعتقل الشيخ ناجح بكيرات بعد ساعات من الإفراج عنه

سلطات الاحتلال تعتقل الشيخ ناجح بكيرات بعد ساعات من الإفراج عنه

منوعات

تعرض نجمة برنامج (ذا فويس) للاختطاف والاغتصاب

تعرض نجمة برنامج (ذا فويس) للاختطاف والاغتصاب

شاهد: سميرة سعيد تودع 2020 بعنف..وتسأل عن طريقة أفضل

شاهد: سميرة سعيد تودع 2020 بعنف..وتسأل عن طريقة أفضل

شاهد: ريهام سعيد تغني (مهرجانات) إلى جانب أوكا ومي كساب

شاهد: ريهام سعيد تغني (مهرجانات) إلى جانب أوكا ومي كساب

شاهد: أحدث ظهورلأحمد حلمي مع والدته.. ويسخر من زوجته

شاهد: أحدث ظهورلأحمد حلمي مع والدته.. ويسخر من زوجته

2020 عام الكآبة لفوز الفهد بعد نعتها بالـ(حقيرة)

2020 عام الكآبة لفوز الفهد بعد نعتها بالـ(حقيرة)

أبطال مسلسل (أنت أطرق بابي) يرويان تفاصيل طفولتهما

أبطال مسلسل (أنت أطرق بابي) يرويان تفاصيل طفولتهما

ماغي فرح: عام 2021 ...معالج لعام 2020.. واختفاء لفيروس (الكورونا)

ماغي فرح: عام 2021 ...معالج لعام 2020.. واختفاء لفيروس (الكورونا)

يسرا اللوزي توجه رسالة بعد وصفها بـ&#34;أم الطرشة&#34;

يسرا اللوزي توجه رسالة بعد وصفها بـ"أم الطرشة"

مي العيدان لأصلة نصري:&#34; خليها تنزل من برجها العالي&#34;

مي العيدان لأصلة نصري:" خليها تنزل من برجها العالي"

ما سر علاقة نوال الزغبي بالإعلامي زافين... وعودة بعد 11 عام

ما سر علاقة نوال الزغبي بالإعلامي زافين... وعودة بعد 11 عام

عربي

غداة تفجيرات عدن.. الحكومة اليمنية تتعهد بإعادة الاستقرار

غداة تفجيرات عدن.. الحكومة اليمنية تتعهد بإعادة الاستقرار

الأردن يسجل ارتفاعاً طفيفاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل ارتفاعاً طفيفاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

لبنان يسجل أعلى معدل يومي بعدد إصابات فيروس (كورونا)

لبنان يسجل أعلى معدل يومي بعدد إصابات فيروس (كورونا)

الجزائر توقع اتفاقاً للحصول على لقاح &#34;سبوتنيك&#34; الروسي

الجزائر توقع اتفاقاً للحصول على لقاح "سبوتنيك" الروسي