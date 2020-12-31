حواتمة يهنئ الرئيس بالعام الجديد وبذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية

نايف حواتمة

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رام الله - دنيا الوطن

تلقى الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الرفيق نايف حواتمة، هنأه فيه بالعام الجديد وبذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية.



من جهته، أعرب الرئيس عن شكره لحواتمة على هذا الاتصال، وتمنى أن يكون العام الجديد عام تحقيق أماني شعبنا بالحرية والاستقلال.