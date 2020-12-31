شؤون فلسطينية

مقارنة بيوم الأربعاء.. قطاع غزة يسجل انخفاضاً بسيطاً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

مقارنة بيوم الأربعاء.. قطاع غزة يسجل انخفاضاً بسيطاً بعدد إصابات فيروس (كورونا)
توضيحية
غزة - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة، بغزة، تسجيل 309 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في الدورة الثانية لليوم الخميس.

وبذلك، يكون العدد الكلي للإصابات، 689 إصابة، وذلك بعد فحص 2224 بنسبة إصابة 30.9%.

وسجلت "الصحة" بغزة، أمس 708 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد إجراء 2723 فحصاً مخبرياً، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكانت وزارة الصحة، بغزة، أكدت مساء اليوم الخميس، بأن اللجان المختصة بالوزارة، تشير إلى أن الإجراءات، التي تم اتخاذها، نجحت في منع استمرار صعود منحنى تسجيل الإصابات، حتى اللحظة.

وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: بأن القطاع  شهد انخفاضاً في معدل الإصابات اليومي، ومعدل دخول الحالات للمستشفى، وهذا مؤشر جيد على التزام المواطنين، ونجاعة الإجراءات.

وأكدت بأن الكوادر الصحية، بذلت جهوداً استثنائية، ونجحت في تعزيز قدرات المنظومة الصحية، ومنعت انهيارها.

وأضاف البيان: "نؤكد أن قطاع غزة لا زال في عين العاصفة مع دخول فصل الشتاء، وتأثير الفيروس على كافة الفئات العمرية، وندعو الجميع إلى عدم التراخي بإجراءات الوقاية المطلوبة".

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