ماكرون: الأشهر الأولى من العام 2021 ستكون صعبة



وبخصوص (بريكست) صرح ماكرون، بأن بريطانيا ستظل حليفاً وثيقاً لفرنسا، بعد أن تنهي "طلاقها" من الاتحاد الأوروبي.



وأفاد "المملكة المتحدة لا تزال جارتنا، وكذلك صديقنا وحليفنا".



رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الخميس: إن "الأشهر الأولى من العام 2021 ستكون صعبة".جاء ذلك، في كلمة اليوم الخميس، بمناسبة العام الجديد، مضيفا: أن "الأمة الفرنسية، مرت خلال هذا العام بوحدة جميلة ومرونة جميلة".وشدد في خطابه، الذي وجهه إلى الأمة، على أنه "لن يترك بطئاً غير مبرر في التطعيم"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).