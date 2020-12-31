دولي

إسرائيل: جنود في إحدى القواعد صوبوا أسلحتهم نحو نائب رئيس الأركان

إسرائيل: جنود في إحدى القواعد صوبوا أسلحتهم نحو نائب رئيس الأركان
هرتسلي هاليفي
رام الله - دنيا الوطن
قال الصحفي الإسرائيلي، تساحي دبوش، إن جنوداً في قاعدة (حتسور) صوبوا أسلحتهم نحو نائب رئيس الأركان، اللواء هرتسلي هاليفي.

وأضاف المراسل لإذاعة الجيش: بأن "الجنود صوبوا أسلحتهم، بعد أن اشتبهوا في أنه يدخل القاعدة الجوية دون إذن".

وتابع: حدث ذلك يوم الثلاثاء، بعد أن رفض حراس القاعدة السماح بدخول هاليفي، بسبب وجود ضباط آخرين في السيارة معه، لا يحملون بطاقات تعريف.

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