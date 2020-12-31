إسرائيل: جنود في إحدى القواعد صوبوا أسلحتهم نحو نائب رئيس الأركان
رام الله - دنيا الوطن
قال الصحفي الإسرائيلي، تساحي دبوش، إن جنوداً في قاعدة (حتسور) صوبوا أسلحتهم نحو نائب رئيس الأركان، اللواء هرتسلي هاليفي.
قال الصحفي الإسرائيلي، تساحي دبوش، إن جنوداً في قاعدة (حتسور) صوبوا أسلحتهم نحو نائب رئيس الأركان، اللواء هرتسلي هاليفي.
وأضاف المراسل لإذاعة الجيش: بأن "الجنود صوبوا أسلحتهم، بعد أن اشتبهوا في أنه يدخل القاعدة الجوية دون إذن".
وتابع: حدث ذلك يوم الثلاثاء، بعد أن رفض حراس القاعدة السماح بدخول هاليفي، بسبب وجود ضباط آخرين في السيارة معه، لا يحملون بطاقات تعريف.
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