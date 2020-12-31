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غداة تفجيرات عدن.. الحكومة اليمنية تتعهد بإعادة الاستقرار

غداة تفجيرات عدن.. الحكومة اليمنية تتعهد بإعادة الاستقرار
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
عقدت الحكومة اليمنية برئاسة معين عبد الملك، أول اجتماع لها في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وذلك غداة انفجارات استهدفت مطار المدينة الجنوبية عند وصول أعضاء الحكومة من العاصمة السعودية الرياض.

وتعهّدت الحكومة اليمنية الخميس العمل على "إعادة الاستقرار في اليمن ولن يثنيها هذا الحادث الإرهابي عن ذلك"، حسب وزير الخارجية أحمد بن مبارك، وفق ما نقل موقه (دوتشيه فيلا).

وحتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، واتّهم وزراء في الحكومة المتمردين الحوثيين بالوقوف خلف الهجوم، لكن مسؤولين آخرين فضلوا التريث، وقال بن مبارك لوكالة فرانس برس إنّ "المعلومات والتحقيقات الأولية تؤكد قيام مليشيات الحوثيين بهذا العمل الإرهابي البشع، حيث تم رصد إطلاق لصواريخ حوثية من مناطق الحوثيين"، ووعد بنشر الأدلة وبقية التفاصيل فور استكمال التحقيقات.

من جانبه قال رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك في كلمة مسجلة: إن المؤشرات الأولية للتحقيقات تشير إلى وقوف جماعة الحوثي خلف الهجوم وبأنه تم بواسطة صواريخ موجهة. 

وأضاف: بأن هناك معلومات استخباراتية وعسكرية أولية عن وجود خبراء إيرانيين قاموا بهذه المهمة.

وأدى الهجوم إلى مقتل 26 شخصا وإصابة أكثر من 50 شخص. وقالت مصادر إن هناك مسؤولين بالحكومة بين ضحايا هجوم المطار.

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