"الخارجية": حالة وفاة و23 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا حول العالم





وبذلك يرتفع عدد الوفيات بالفيروس في صفوف الجاليات بالعالم، إلى 343 حالة، بينما وصل عدد الإصابات إلى 8914 إصابة، وذلك منذ بدء الجائحة، وفق تقرير للوزارة وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.



وفي هذا السياق، ذكر فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع جاليتنا في الولايات المتحدة الأميركية، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس للمواطن عادل عوض حمدان (70 عاما) ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 107، فيما سجلت 23 إصابة جديدة في كل من: ميتشيغن، والينوي، ودالاس، ليرتفع عدد الإصابات في صفوف الجالية إلى 5976 إصابة.



وفي سياق آخر، أفاد فريق العمل المختص في وزارة الخارجية، بمغادرة أربع دفعات جديدة من المواطنين /طلبة ورجال أعمال/ إلى القاهرة، والدوحة، ودبي، ونيويورك، حيث كان السفير أحمد الديك في وداعهم.



رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الخميس، بتسجيل حالة وفاة و23 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف جالياتنا حول العالم.