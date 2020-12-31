مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة على طريق جنين- نابلس





وأدى ذلك لإلحاق أضرار بعدد منها، قبل أن يغلقوا الطريق أمام المواطنين، وفق ما نقلت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).





رام الله - دنيا الوطنهاجم مستوطنون، مساء اليوم الخميس، مركبات المواطنين بالحجارة على طريق جنين- نابلس.وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن نحو 50 مستوطناً هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة بالقرب من مدخل مستوطنة (حومش) المخلاة على طريق جنين نابلس.