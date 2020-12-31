مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة على طريق جنين- نابلس
رام الله - دنيا الوطن
هاجم مستوطنون، مساء اليوم الخميس، مركبات المواطنين بالحجارة على طريق جنين- نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن نحو 50 مستوطناً هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة بالقرب من مدخل مستوطنة (حومش) المخلاة على طريق جنين نابلس.
هاجم مستوطنون، مساء اليوم الخميس، مركبات المواطنين بالحجارة على طريق جنين- نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن نحو 50 مستوطناً هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة بالقرب من مدخل مستوطنة (حومش) المخلاة على طريق جنين نابلس.
وأدى ذلك لإلحاق أضرار بعدد منها، قبل أن يغلقوا الطريق أمام المواطنين، وفق ما نقلت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).
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