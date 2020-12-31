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الأردن يسجل ارتفاعاً طفيفاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل ارتفاعاً طفيفاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجل الأردن اليوم الخميس، ارتفاعاً طفيفاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19).

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة الأردنية، في البلاد، تسجيل 19 وفاة و1427 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى (294,494) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (20.109) حالات.

فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (3834) حالة.

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