الأردن يسجل ارتفاعاً طفيفاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سجل الأردن اليوم الخميس، ارتفاعاً طفيفاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19).
سجل الأردن اليوم الخميس، ارتفاعاً طفيفاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19).
يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة الأردنية، في البلاد، تسجيل 19 وفاة و1427 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى (294,494) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (20.109) حالات.
فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (3834) حالة.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى (294,494) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (20.109) حالات.
فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (3834) حالة.
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