الأردن يسجل ارتفاعاً طفيفاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة الأردنية، في البلاد، تسجيل 19 وفاة و1427 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.



وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى (294,494) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (20.109) حالات.



فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (3834) حالة.





رام الله - دنيا الوطنسجل الأردن اليوم الخميس، ارتفاعاً طفيفاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19).