الاحتلال يحكم 26 شهرًا وغرامة مالية بحق الأسير أمير اشتيه

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت محاكم الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، حكمها النهائي بحق الأسير أمير اشتيه من مدينة نابلس.



وذكرت مصادر عائلية، بأن محكمة الاحتلال أصدرت حكماً بالسجن الفعلي 26 شهرًا وغرامة مالية 4000 شيكل بحق نجلها، بالإضافة لـ 18 شهرًأ وقف التنفيذ.



تجدر الإشارة إلى أن الأسير اشتيه قد اعتقل ثلاث مرات متتالية، أولها في عام 2013 عندما فاز بعضوية مجلس اتحاد الطلبة، على إثر نشاطه الطلابي وحكم عليه بالسجن لمدة تسع شهور وحرم من سنة دراسية كاملة.