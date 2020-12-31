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لبنان يسجل أعلى معدل يومي بعدد إصابات فيروس (كورونا)

لبنان يسجل أعلى معدل يومي بعدد إصابات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجل لبنان اليوم الخميس، أعلى معدل يومي بعدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل أعلى نسبة إصابات منذ بدء انتشار الفيروس، بـ3507 إصابات.

وبذلك يرتفع العدد التراكمي للإصابات، منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد في آذار/مارس الماضي، إلى 181503.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 12 وفاة، ما يرفع عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 1455.

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