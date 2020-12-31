دولي

اتفاق مبدئي بين بريطانيا وإسبانيا بشأن وضع جبل طارق بعد "بريكست"

اتفاق مبدئي بين بريطانيا وإسبانيا بشأن وضع جبل طارق بعد "بريكست"
جبل طارق
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الحكومتان الإسبانية والبريطانية اليوم الخميس، عن توصلهما إلى اتفاق أولي بشأن وضع جبل طارق في فترة ما بعد "بريكست".

وأكدت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليس لايا، أن الاتفاق المبدئي المبرم بين الطرفين يقضي ببقاء الإقليم البريطاني الواقع على الطرف الجنوبي لشبه جزيرة أيبيريا جزءا من اتفاقيات الاتحاد الأوروبي، مثل منطقة شينغن، رغم اكتمال عملية انسحاب المملكة المتحدة من التكتل، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وتتركز المفاوضات بين لندن ومدريد على كيفية مراقبة الحدود البرية بين إسبانيا وجبل طارق التي تم استبعادها من اتفاق الخروج الذي توصلت إليه بريطانيا والاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي.

أخبار ذات صلة

رسمياً.. الصين توافق على استخدام لقاح &#34;سينوفارم&#34; للوقاية من (كورونا)

رسمياً.. الصين توافق على استخدام لقاح "سينوفارم" للوقاية من (كورونا)

الصين والاتحاد الأوروبي يكملان مفاوضات اتفاقية الاستثمار

الصين والاتحاد الأوروبي يكملان مفاوضات اتفاقية الاستثمار

استطلاعات الرأي: احتمالات بأن يشكل غدعون ساعر حكومة بدون نتنياهو

استطلاعات الرأي: احتمالات بأن يشكل غدعون ساعر حكومة بدون نتنياهو

الجيش الإسرائيلي يحصي عدد غاراته على سوريا خلال 2020

الجيش الإسرائيلي يحصي عدد غاراته على سوريا خلال 2020

باراك: هذه الطريقة الوحيدة للتخلص من نتنياهو

باراك: هذه الطريقة الوحيدة للتخلص من نتنياهو

(كورونا) عالمياً: أكثر من مليون و812 ألف وفاة و83 مليوناً و68 ألف إصابة

(كورونا) عالمياً: أكثر من مليون و812 ألف وفاة و83 مليوناً و68 ألف إصابة

استطلاعات الرأي: نتنياهو وبينت والحريديم لن يحصلوا على 61 مقعداً بالانتخابات المقبلة

استطلاعات الرأي: نتنياهو وبينت والحريديم لن يحصلوا على 61 مقعداً بالانتخابات المقبلة

رئيس وزراء إيرلندا: سلالة (كورونا) المتحورة تنتشر بشكل أسرع بكثير مما كان يتوقع

رئيس وزراء إيرلندا: سلالة (كورونا) المتحورة تنتشر بشكل أسرع بكثير مما كان يتوقع

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

بيت لحم: الاحتلال يخطر مواطنين بإخلاء أراضيهم في قرية الولجة

بيت لحم: الاحتلال يخطر مواطنين بإخلاء أراضيهم في قرية الولجة

غنام تتفقد مزارع الدواجن في كفرمالك بعد استهداف الاحتلال لها

غنام تتفقد مزارع الدواجن في كفرمالك بعد استهداف الاحتلال لها

سلطات الاحتلال تعتقل الشيخ ناجح بكيرات بعد ساعات من الإفراج عنه

سلطات الاحتلال تعتقل الشيخ ناجح بكيرات بعد ساعات من الإفراج عنه

نيابة الوسطي ومديرية العمل يؤكدان على تشديد الإجراءات بحق المخالفين لشروط السلامة والصحة

نيابة الوسطي ومديرية العمل يؤكدان على تشديد الإجراءات بحق المخالفين لشروط السلامة والصحة

(فدا) بمناسبة انطلاقة الثورة: شعبنا مصمم على المضي في نضاله ولن يخضع للابتزاز

(فدا) بمناسبة انطلاقة الثورة: شعبنا مصمم على المضي في نضاله ولن يخضع للابتزاز

النيابة العامة تحيل 36 ملفاً إلى محكمة جرائم الفساد خلال 2020

النيابة العامة تحيل 36 ملفاً إلى محكمة جرائم الفساد خلال 2020

مجدلاني بذكرى انطلاقة الثورة: يجب العمل لاعادة الحضور الفلسطيني على الساحة الدولية

مجدلاني بذكرى انطلاقة الثورة: يجب العمل لاعادة الحضور الفلسطيني على الساحة الدولية

محافظ سلطة النقد يلتقي السفير المصري في فلسطين

محافظ سلطة النقد يلتقي السفير المصري في فلسطين

منوعات

تعرض نجمة برنامج (ذا فويس) للاختطاف والاغتصاب

تعرض نجمة برنامج (ذا فويس) للاختطاف والاغتصاب

شاهد: سميرة سعيد تودع 2020 بعنف..وتسأل عن طريقة أفضل

شاهد: سميرة سعيد تودع 2020 بعنف..وتسأل عن طريقة أفضل

شاهد: ريهام سعيد تغني (مهرجانات) إلى جانب أوكا ومي كساب

شاهد: ريهام سعيد تغني (مهرجانات) إلى جانب أوكا ومي كساب

شاهد: أحدث ظهورلأحمد حلمي مع والدته.. ويسخر من زوجته

شاهد: أحدث ظهورلأحمد حلمي مع والدته.. ويسخر من زوجته

2020 عام الكآبة لفوز الفهد بعد نعتها بالـ(حقيرة)

2020 عام الكآبة لفوز الفهد بعد نعتها بالـ(حقيرة)

أبطال مسلسل (أنت أطرق بابي) يرويان تفاصيل طفولتهما

أبطال مسلسل (أنت أطرق بابي) يرويان تفاصيل طفولتهما

ماغي فرح: عام 2021 ...معالج لعام 2020.. واختفاء لفيروس (الكورونا)

ماغي فرح: عام 2021 ...معالج لعام 2020.. واختفاء لفيروس (الكورونا)

يسرا اللوزي توجه رسالة بعد وصفها بـ&#34;أم الطرشة&#34;

يسرا اللوزي توجه رسالة بعد وصفها بـ"أم الطرشة"

مي العيدان لأصلة نصري:&#34; خليها تنزل من برجها العالي&#34;

مي العيدان لأصلة نصري:" خليها تنزل من برجها العالي"

ما سر علاقة نوال الزغبي بالإعلامي زافين... وعودة بعد 11 عام

ما سر علاقة نوال الزغبي بالإعلامي زافين... وعودة بعد 11 عام

عربي

الجزائر توقع اتفاقاً للحصول على لقاح &#34;سبوتنيك&#34; الروسي

الجزائر توقع اتفاقاً للحصول على لقاح "سبوتنيك" الروسي

بإطلاق حوار وطني.. الرئيس التونسي يوافق على مبادرة &#34;الاتحاد العام للشغل&#34;

بإطلاق حوار وطني.. الرئيس التونسي يوافق على مبادرة "الاتحاد العام للشغل"

محكمة أردنية تحكم بسجن أعضاء مجلس نقابة المعلمين وحل النقابة

محكمة أردنية تحكم بسجن أعضاء مجلس نقابة المعلمين وحل النقابة

أبوغزالة: ترامب سيبقى في البيت الأبيض وسيتسبب بحرب أهلية في أمريكا

أبوغزالة: ترامب سيبقى في البيت الأبيض وسيتسبب بحرب أهلية في أمريكا