اتفاق مبدئي بين بريطانيا وإسبانيا بشأن وضع جبل طارق بعد "بريكست"

جبل طارق

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الحكومتان الإسبانية والبريطانية اليوم الخميس، عن توصلهما إلى اتفاق أولي بشأن وضع جبل طارق في فترة ما بعد "بريكست".



وأكدت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليس لايا، أن الاتفاق المبدئي المبرم بين الطرفين يقضي ببقاء الإقليم البريطاني الواقع على الطرف الجنوبي لشبه جزيرة أيبيريا جزءا من اتفاقيات الاتحاد الأوروبي، مثل منطقة شينغن، رغم اكتمال عملية انسحاب المملكة المتحدة من التكتل، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وتتركز المفاوضات بين لندن ومدريد على كيفية مراقبة الحدود البرية بين إسبانيا وجبل طارق التي تم استبعادها من اتفاق الخروج الذي توصلت إليه بريطانيا والاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي.