شؤون فلسطينية

بيت لحم: الاحتلال يخطر مواطنين بإخلاء أراضيهم في قرية الولجة

بيت لحم: الاحتلال يخطر مواطنين بإخلاء أراضيهم في قرية الولجة
قرية الولجة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنين بإخلاء أرضهم الزراعية في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.

وقال الناشط الشبابي إبراهيم عوض الله، إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وأخطرت بإخلاء أراض زراعية واقعة في مناطق "جبل رويسات"، و"عروق زنيد"، و"خربة ابو شاور"، تعود لورثة المواطنين محمد صالح حجاجلة وادريس محمود حجاجلة، بحجة أنها "أملاك غائبين"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضاف عوض الله أن الإخطار تضمن مهلة بالاخلاء خلال 45 يوما مع إعادة الأرض لوضعها قبل استصلاحها.

وأكد أن أصحاب الأرض التي تقدر بمئات الدونمات والمزروعة بأشجار الزيتون يملكون أوراقا ثبوتية بملكيتها.

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