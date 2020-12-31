غنام تتفقد مزارع الدواجن في كفرمالك بعد استهداف الاحتلال لها

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

تفقدت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام اليوم الخميس، مزارع الدواجن التي يملكها مواطنون من قرية كفر مالك وترمسعيا

شرق مدينة رام الله، واطلعت على الخسائر التي لحقت بها نتيجة اعتداءات الاحتلال المتكررة واطلاقه للقنابل السامة والمسيلة للدموع تجاه القرية وهذه المزارع.



وأكدت غنام على أن اعتداءات جيش الاحتلال على المواطنين في قرية كفر مالك وترمسعيا وكافة قرانا ومدننا واستهدافه لارزاقهم ستزيد من اصرارانا وتمسكنا بارضنا ومواجهة الاستيطان والاحتلال بكافة اشكاله.



وبينت أن جيش الاحتلال ومستوطنيه وجهان لعملة واحدة وأن مهاجمة المواطنين العزل والاعتداء على ممتلكاتهم واطلاقه القنابل الصوتية والغازية انتهاك صارخ لكافة حقوق الانسان والمواثيق والعهود الدولية.



بدورهم أشار المزارعون أن جيش الاحتلال يتعمد استهداف مزارع الدواجن بالقنابل السامة ما أدى لنفوق الآلاف منها وتسبب لهم بخسائر مالية فادحة.