سلطات الاحتلال تعتقل الشيخ ناجح بكيرات بعد ساعات من الإفراج عنه

ناجح بكيرات

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، نائب مدير الأوقاف الإسلامية بالقدس الشيخ ناجح بكيرات، بعد ساعات من الإفراج عنه.



وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ ناجح بكيرات من منزله في بلدة صور باهر بالقدس المحتلة، بعد ساعات من الإفراج عنه وعن ابنه مالك الذي أمضى (19 عاماً) في سجون الاحتلال.



وكانت قد اعتقلت قوات الاحتلال مساء أمس الأربعاء الشيخ بكيرات بعد إعادة اعتقال نجله الأسير مالك في سجن المسكوبية غربي القدس المحتلة، والذي الذي كان من المفترض الإفراج عنه، بهدف تنغيص الفرحة عليهم.



وأفرجت قوات الاحتلال ظهر اليوم الخميس، عن الأسير مالك بكيرات ووالده الشيخ ناجح بكيرات، لتعيد اعتقال الأخير مرة أخرى.