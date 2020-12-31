نيابة الوسطي ومديرية العمل يؤكدان على تشديد الإجراءات بحق المخالفين لشروط السلامة والصحة
رام الله - دنيا الوطن
شدد رئيس نيابة الوسطي المستشار نهاد الرملاوي، خلال لقائه بمدير الإدارة العمل بوزارة العمل بالمحافظة الوسطي/ أيمن أبو كريم وبحضور الادارة العامة للتفتيش وحماية العمل علي اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت المخالفة لشروط السلامة والوقاية الصحية والمهنية وتعزيز بيئة صحية آمنة وفق الالتزام بتطبيق قانون العمل للحد من حوادث واصابات العمل وأمراض المهنة.
وناقش اللقاء حقوق العمل والفصل فى المنازعات العمالية وتحقيق العدالة لجمهور العمال وأرباب العمل على حد سواء وتضافر الجهود والتعاون المشترك في تيسير إجراءات وخدمة المواطنين والمتعاملين.
شدد رئيس نيابة الوسطي المستشار نهاد الرملاوي، خلال لقائه بمدير الإدارة العمل بوزارة العمل بالمحافظة الوسطي/ أيمن أبو كريم وبحضور الادارة العامة للتفتيش وحماية العمل علي اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت المخالفة لشروط السلامة والوقاية الصحية والمهنية وتعزيز بيئة صحية آمنة وفق الالتزام بتطبيق قانون العمل للحد من حوادث واصابات العمل وأمراض المهنة.
وناقش اللقاء حقوق العمل والفصل فى المنازعات العمالية وتحقيق العدالة لجمهور العمال وأرباب العمل على حد سواء وتضافر الجهود والتعاون المشترك في تيسير إجراءات وخدمة المواطنين والمتعاملين.
التعليقات