"النيابة العامة" بغزة: فتح تحقيق بـ 388 قضية على مستوى محافظات القطاع



ومن بين القضايا، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه،67 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، فيما لم يسجل أي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.



ومن بين القضايا أيضا، 322 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي، فيما قامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات.



وعمدت النيابة العامة إلى توقيف 56 متهماً على مختلف القضايا المذكورة، فيما استمرت الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.



رام الله - دنيا الوطنقالت النيابة العامة بغزة، اليوم الخميس، إنها قامت على مستوى محافظات قطاع غزة، بفتح تحقيق فى 388 قضية.