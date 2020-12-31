عربي

الجزائر توقع اتفاقاً للحصول على لقاح "سبوتنيك" الروسي

الجزائر توقع اتفاقاً للحصول على لقاح "سبوتنيك" الروسي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وقعت الجزائر اتفاقا للحصول على لقاح "سبوتنيك-في" الروسي المضاد لفيروس (كورونا)، بهدف البدء في حملة التطعيم خلال كانون الثاني/ يناير المقبل.

وقال المتحدث باسم الحكومة في تصريح للتلفزيون، إن وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، أعلن خلال اجتماع الحكومة "عن توقيع صفقة بالتراضي البسيط لاقتناء لقاح ضد فيروس (كورونا) مع مخبر روسي للشروع في عمليات التلقيح ابتداء من شهر كانون الثاني/يناير".

 وتابع "باشر معهد باستور سلسلة من الاستشارات مع الشركة الروسية المنتجة للقاح "سبوتنيك-في" في وقت تتواصل فيه الاستشارات مع أطراف أجنبية أخرى"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وكان مدير الميزانية في وزارة المالية صرح في وقت سابق الأربعاء أن " الجزائر ستشتري دفعة أولى من لقاح ضد (كوفيد-19) تتكون من 500 ألف جرعة بقيمة 1.5 مليار دينار (نحو 11,2 مليون دولار)"، دون ذكر الشركة المنتجة للقاح.

وأكد المسؤول في تصريح لتلفزيون (الشروق)، أن ميزانية اقتناء لقاحات مضادة لفيروس كورونا "مفتوحة وقد تصل الى 150 مليون دولار".

أخبار ذات صلة

بإطلاق حوار وطني.. الرئيس التونسي يوافق على مبادرة &#34;الاتحاد العام للشغل&#34;

بإطلاق حوار وطني.. الرئيس التونسي يوافق على مبادرة "الاتحاد العام للشغل"

محكمة أردنية تحكم بسجن أعضاء مجلس نقابة المعلمين وحل النقابة

محكمة أردنية تحكم بسجن أعضاء مجلس نقابة المعلمين وحل النقابة

أبوغزالة: ترامب سيبقى في البيت الأبيض وسيتسبب بحرب أهلية في أمريكا

أبوغزالة: ترامب سيبقى في البيت الأبيض وسيتسبب بحرب أهلية في أمريكا

مستشار السيسي: سب عام 2020 &#34;حرام&#34; ويجوز الاحتفال بعيد الميلاد

مستشار السيسي: سب عام 2020 "حرام" ويجوز الاحتفال بعيد الميلاد

الأزهر يعلن موقفه من الداعين إلى تحريم تهنئة المسيحيين

الأزهر يعلن موقفه من الداعين إلى تحريم تهنئة المسيحيين

استخبارات الحوثيين: نرصد تحركات إسرائيل ونحذرها من أي مغامرة غير محمودة العواقب

استخبارات الحوثيين: نرصد تحركات إسرائيل ونحذرها من أي مغامرة غير محمودة العواقب

الحوثيون: لن نفرج عن الطيارين السعوديين إلا مقابل إخلاء المملكة سبيل &#34;الأسرى الفلسطينيين&#34;

الحوثيون: لن نفرج عن الطيارين السعوديين إلا مقابل إخلاء المملكة سبيل "الأسرى الفلسطينيين"

الصليب الأحمر الدولي يعلن مقتل ثلاثة من عناصره في انفجار مطار عدن

الصليب الأحمر الدولي يعلن مقتل ثلاثة من عناصره في انفجار مطار عدن

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

(فدا) بمناسبة انطلاقة الثورة: شعبنا مصمم على المضي في نضاله ولن يخضع للابتزاز

(فدا) بمناسبة انطلاقة الثورة: شعبنا مصمم على المضي في نضاله ولن يخضع للابتزاز

النيابة العامة تحيل 36 ملفاً إلى محكمة جرائم الفساد خلال 2020

النيابة العامة تحيل 36 ملفاً إلى محكمة جرائم الفساد خلال 2020

مجدلاني بذكرى انطلاقة الثورة: يجب العمل لاعادة الحضور الفلسطيني على الساحة الدولية

مجدلاني بذكرى انطلاقة الثورة: يجب العمل لاعادة الحضور الفلسطيني على الساحة الدولية

محافظ سلطة النقد يلتقي السفير المصري في فلسطين

محافظ سلطة النقد يلتقي السفير المصري في فلسطين

&#34;الديمقراطية&#34;: لنجعل العام 2021 عام المقاومة والانتفاضة وإفشال مشاريع التطبيع

"الديمقراطية": لنجعل العام 2021 عام المقاومة والانتفاضة وإفشال مشاريع التطبيع

قوات الاحتلال تعتقل 16 مواطنًا من الضفة الغربية بينهم فتية

قوات الاحتلال تعتقل 16 مواطنًا من الضفة الغربية بينهم فتية

طولكرم: مصرع سيدة وإصابة أربعة آخرين في حادث سير

طولكرم: مصرع سيدة وإصابة أربعة آخرين في حادث سير

صالح رأفت يستنكر استمرار النيابة العامة في توقيف &#34;سما عبد الهادي&#34;

صالح رأفت يستنكر استمرار النيابة العامة في توقيف "سما عبد الهادي"

منوعات

تعرض نجمة برنامج (ذا فويس) للاختطاف والاغتصاب

تعرض نجمة برنامج (ذا فويس) للاختطاف والاغتصاب

شاهد: سميرة سعيد تودع 2020 بعنف..وتسأل عن طريقة أفضل

شاهد: سميرة سعيد تودع 2020 بعنف..وتسأل عن طريقة أفضل

شاهد: ريهام سعيد تغني (مهرجانات) إلى جانب أوكا ومي كساب

شاهد: ريهام سعيد تغني (مهرجانات) إلى جانب أوكا ومي كساب

شاهد: أحدث ظهورلأحمد حلمي مع والدته.. ويسخر من زوجته

شاهد: أحدث ظهورلأحمد حلمي مع والدته.. ويسخر من زوجته

2020 عام الكآبة لفوز الفهد بعد نعتها بالـ(حقيرة)

2020 عام الكآبة لفوز الفهد بعد نعتها بالـ(حقيرة)

أبطال مسلسل (أنت أطرق بابي) يرويان تفاصيل طفولتهما

أبطال مسلسل (أنت أطرق بابي) يرويان تفاصيل طفولتهما

ماغي فرح: عام 2021 ...معالج لعام 2020.. واختفاء لفيروس (الكورونا)

ماغي فرح: عام 2021 ...معالج لعام 2020.. واختفاء لفيروس (الكورونا)

يسرا اللوزي توجه رسالة بعد وصفها بـ&#34;أم الطرشة&#34;

يسرا اللوزي توجه رسالة بعد وصفها بـ"أم الطرشة"

مي العيدان لأصلة نصري:&#34; خليها تنزل من برجها العالي&#34;

مي العيدان لأصلة نصري:" خليها تنزل من برجها العالي"

ما سر علاقة نوال الزغبي بالإعلامي زافين... وعودة بعد 11 عام

ما سر علاقة نوال الزغبي بالإعلامي زافين... وعودة بعد 11 عام

عربي

الجزائر توقع اتفاقاً للحصول على لقاح &#34;سبوتنيك&#34; الروسي

الجزائر توقع اتفاقاً للحصول على لقاح "سبوتنيك" الروسي

بإطلاق حوار وطني.. الرئيس التونسي يوافق على مبادرة &#34;الاتحاد العام للشغل&#34;

بإطلاق حوار وطني.. الرئيس التونسي يوافق على مبادرة "الاتحاد العام للشغل"

محكمة أردنية تحكم بسجن أعضاء مجلس نقابة المعلمين وحل النقابة

محكمة أردنية تحكم بسجن أعضاء مجلس نقابة المعلمين وحل النقابة

مستشار السيسي: سب عام 2020 &#34;حرام&#34; ويجوز الاحتفال بعيد الميلاد

مستشار السيسي: سب عام 2020 "حرام" ويجوز الاحتفال بعيد الميلاد