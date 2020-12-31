الجزائر توقع اتفاقاً للحصول على لقاح "سبوتنيك" الروسي

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رام الله - دنيا الوطن

وقعت الجزائر اتفاقا للحصول على لقاح "سبوتنيك-في" الروسي المضاد لفيروس (كورونا)، بهدف البدء في حملة التطعيم خلال كانون الثاني/ يناير المقبل.



وقال المتحدث باسم الحكومة في تصريح للتلفزيون، إن وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، أعلن خلال اجتماع الحكومة "عن توقيع صفقة بالتراضي البسيط لاقتناء لقاح ضد فيروس (كورونا) مع مخبر روسي للشروع في عمليات التلقيح ابتداء من شهر كانون الثاني/يناير".



وتابع "باشر معهد باستور سلسلة من الاستشارات مع الشركة الروسية المنتجة للقاح "سبوتنيك-في" في وقت تتواصل فيه الاستشارات مع أطراف أجنبية أخرى"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).



وكان مدير الميزانية في وزارة المالية صرح في وقت سابق الأربعاء أن " الجزائر ستشتري دفعة أولى من لقاح ضد (كوفيد-19) تتكون من 500 ألف جرعة بقيمة 1.5 مليار دينار (نحو 11,2 مليون دولار)"، دون ذكر الشركة المنتجة للقاح.



وأكد المسؤول في تصريح لتلفزيون (الشروق)، أن ميزانية اقتناء لقاحات مضادة لفيروس كورونا "مفتوحة وقد تصل الى 150 مليون دولار".