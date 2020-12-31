بإطلاق حوار وطني.. الرئيس التونسي يوافق على مبادرة "الاتحاد العام للشغل"



وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد عرض على سعيّد مبادرة تنص على إطلاق حوار وطني يضم كل الجهات الوطنية والسياسية "لإيجاد حلول سياسية واقتصادية واجتماعية للوضع الراهن في بلادنا"، وفق بيان الرئاسة، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).





ومنذ الانتخابات التشريعية التي أجريت في العام 2019، يشهد الواقع السياسي التونسي تشرذما غير مسبوق أدخل البلاد في حالة تخبط في وقت هي فيه بأمس الحاجة للتصدي لأزمة اجتماعية مستفحلة فاقمتها تداعيات جائحة (كوفيد-19).



رام الله - دنيا الوطنوافق الرئيس التونسي، قيس سعيّد على مبادرة "الاتحاد العام التونسي للشغل" المتعلقة بإجراء حوار وطني لإيجاد حلول للمصاعب التي تواجهها البلاد.وجاء في البيان الرئاسي، أن سعيّد استقبل الأربعاء في قصر قرطاج الأمين العام "للاتحاد العام التونسي للشغل" نور الدين الطبوبي، في لقاء أعلن الرئيس التونسي خلاله "قبوله إجراء حوار لتصحيح مسار الثورة التي تم الانحراف بها عن مسارها الحقيقي الذي حدده الشعب منذ عشر سنوات ألا وهو الشغل والحرية والكرامة الوطنية".وأوضح البيان أن رئيس الدولة أكد "وجوب تشريك ممثلين عن الشباب من كل جهات الجمهورية في هذا الحوار وفق معايير يتم تحديدها لاحقا" دون تحديد أي موعد لإطلاق الحوار، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).