عربي

بإطلاق حوار وطني.. الرئيس التونسي يوافق على مبادرة "الاتحاد العام للشغل"

بإطلاق حوار وطني.. الرئيس التونسي يوافق على مبادرة "الاتحاد العام للشغل"
الرئيس التونسي قيس سعيد
رام الله - دنيا الوطن
وافق الرئيس التونسي، قيس سعيّد على مبادرة "الاتحاد العام التونسي للشغل" المتعلقة بإجراء حوار وطني لإيجاد حلول للمصاعب التي تواجهها البلاد.

وجاء في البيان الرئاسي، أن سعيّد استقبل الأربعاء في قصر قرطاج الأمين العام "للاتحاد العام التونسي للشغل" نور الدين الطبوبي، في لقاء أعلن الرئيس التونسي خلاله "قبوله إجراء حوار لتصحيح مسار الثورة التي تم الانحراف بها عن مسارها الحقيقي الذي حدده الشعب منذ عشر سنوات ألا وهو الشغل والحرية والكرامة الوطنية".

وأوضح البيان أن رئيس الدولة أكد "وجوب تشريك ممثلين عن الشباب من كل جهات الجمهورية في هذا الحوار وفق معايير يتم تحديدها لاحقا" دون تحديد أي موعد لإطلاق الحوار، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد عرض على سعيّد مبادرة تنص على إطلاق حوار وطني يضم كل الجهات الوطنية والسياسية "لإيجاد حلول سياسية واقتصادية واجتماعية للوضع الراهن في بلادنا"، وفق بيان الرئاسة، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

ومنذ الانتخابات التشريعية التي أجريت في العام 2019، يشهد الواقع السياسي التونسي تشرذما غير مسبوق أدخل البلاد في حالة تخبط في وقت هي فيه بأمس الحاجة للتصدي لأزمة اجتماعية مستفحلة فاقمتها تداعيات جائحة (كوفيد-19).

أخبار ذات صلة

الجزائر توقع اتفاقاً للحصول على لقاح &#34;سبوتنيك&#34; الروسي

الجزائر توقع اتفاقاً للحصول على لقاح "سبوتنيك" الروسي

محكمة أردنية تحكم بسجن أعضاء مجلس نقابة المعلمين وحل النقابة

محكمة أردنية تحكم بسجن أعضاء مجلس نقابة المعلمين وحل النقابة

أبوغزالة: ترامب سيبقى في البيت الأبيض وسيتسبب بحرب أهلية في أمريكا

أبوغزالة: ترامب سيبقى في البيت الأبيض وسيتسبب بحرب أهلية في أمريكا

مستشار السيسي: سب عام 2020 &#34;حرام&#34; ويجوز الاحتفال بعيد الميلاد

مستشار السيسي: سب عام 2020 "حرام" ويجوز الاحتفال بعيد الميلاد

الأزهر يعلن موقفه من الداعين إلى تحريم تهنئة المسيحيين

الأزهر يعلن موقفه من الداعين إلى تحريم تهنئة المسيحيين

استخبارات الحوثيين: نرصد تحركات إسرائيل ونحذرها من أي مغامرة غير محمودة العواقب

استخبارات الحوثيين: نرصد تحركات إسرائيل ونحذرها من أي مغامرة غير محمودة العواقب

الحوثيون: لن نفرج عن الطيارين السعوديين إلا مقابل إخلاء المملكة سبيل &#34;الأسرى الفلسطينيين&#34;

الحوثيون: لن نفرج عن الطيارين السعوديين إلا مقابل إخلاء المملكة سبيل "الأسرى الفلسطينيين"

الصليب الأحمر الدولي يعلن مقتل ثلاثة من عناصره في انفجار مطار عدن

الصليب الأحمر الدولي يعلن مقتل ثلاثة من عناصره في انفجار مطار عدن

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

(فدا) بمناسبة انطلاقة الثورة: شعبنا مصمم على المضي في نضاله ولن يخضع للابتزاز

(فدا) بمناسبة انطلاقة الثورة: شعبنا مصمم على المضي في نضاله ولن يخضع للابتزاز

النيابة العامة تحيل 36 ملفاً إلى محكمة جرائم الفساد خلال 2020

النيابة العامة تحيل 36 ملفاً إلى محكمة جرائم الفساد خلال 2020

مجدلاني بذكرى انطلاقة الثورة: يجب العمل لاعادة الحضور الفلسطيني على الساحة الدولية

مجدلاني بذكرى انطلاقة الثورة: يجب العمل لاعادة الحضور الفلسطيني على الساحة الدولية

محافظ سلطة النقد يلتقي السفير المصري في فلسطين

محافظ سلطة النقد يلتقي السفير المصري في فلسطين

&#34;الديمقراطية&#34;: لنجعل العام 2021 عام المقاومة والانتفاضة وإفشال مشاريع التطبيع

"الديمقراطية": لنجعل العام 2021 عام المقاومة والانتفاضة وإفشال مشاريع التطبيع

قوات الاحتلال تعتقل 16 مواطنًا من الضفة الغربية بينهم فتية

قوات الاحتلال تعتقل 16 مواطنًا من الضفة الغربية بينهم فتية

طولكرم: مصرع سيدة وإصابة أربعة آخرين في حادث سير

طولكرم: مصرع سيدة وإصابة أربعة آخرين في حادث سير

صالح رأفت يستنكر استمرار النيابة العامة في توقيف &#34;سما عبد الهادي&#34;

صالح رأفت يستنكر استمرار النيابة العامة في توقيف "سما عبد الهادي"

منوعات

تعرض نجمة برنامج (ذا فويس) للاختطاف والاغتصاب

تعرض نجمة برنامج (ذا فويس) للاختطاف والاغتصاب

شاهد: سميرة سعيد تودع 2020 بعنف..وتسأل عن طريقة أفضل

شاهد: سميرة سعيد تودع 2020 بعنف..وتسأل عن طريقة أفضل

شاهد: ريهام سعيد تغني (مهرجانات) إلى جانب أوكا ومي كساب

شاهد: ريهام سعيد تغني (مهرجانات) إلى جانب أوكا ومي كساب

شاهد: أحدث ظهورلأحمد حلمي مع والدته.. ويسخر من زوجته

شاهد: أحدث ظهورلأحمد حلمي مع والدته.. ويسخر من زوجته

2020 عام الكآبة لفوز الفهد بعد نعتها بالـ(حقيرة)

2020 عام الكآبة لفوز الفهد بعد نعتها بالـ(حقيرة)

أبطال مسلسل (أنت أطرق بابي) يرويان تفاصيل طفولتهما

أبطال مسلسل (أنت أطرق بابي) يرويان تفاصيل طفولتهما

ماغي فرح: عام 2021 ...معالج لعام 2020.. واختفاء لفيروس (الكورونا)

ماغي فرح: عام 2021 ...معالج لعام 2020.. واختفاء لفيروس (الكورونا)

يسرا اللوزي توجه رسالة بعد وصفها بـ&#34;أم الطرشة&#34;

يسرا اللوزي توجه رسالة بعد وصفها بـ"أم الطرشة"

مي العيدان لأصلة نصري:&#34; خليها تنزل من برجها العالي&#34;

مي العيدان لأصلة نصري:" خليها تنزل من برجها العالي"

ما سر علاقة نوال الزغبي بالإعلامي زافين... وعودة بعد 11 عام

ما سر علاقة نوال الزغبي بالإعلامي زافين... وعودة بعد 11 عام

عربي

الجزائر توقع اتفاقاً للحصول على لقاح &#34;سبوتنيك&#34; الروسي

الجزائر توقع اتفاقاً للحصول على لقاح "سبوتنيك" الروسي

بإطلاق حوار وطني.. الرئيس التونسي يوافق على مبادرة &#34;الاتحاد العام للشغل&#34;

بإطلاق حوار وطني.. الرئيس التونسي يوافق على مبادرة "الاتحاد العام للشغل"

محكمة أردنية تحكم بسجن أعضاء مجلس نقابة المعلمين وحل النقابة

محكمة أردنية تحكم بسجن أعضاء مجلس نقابة المعلمين وحل النقابة

مستشار السيسي: سب عام 2020 &#34;حرام&#34; ويجوز الاحتفال بعيد الميلاد

مستشار السيسي: سب عام 2020 "حرام" ويجوز الاحتفال بعيد الميلاد