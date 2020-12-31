محافظ سلطة النقد يلتقي السفير المصري في فلسطين





وأشار إلى الجهود المبذولة من قبل سلطة النقد لمواجهة آثار وتداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة الناجمة عن تفشي فيروس (كورونا)، وأبرز الإجراءات التي قامت بها سلطة النقد للتخفيف من تداعيات هذه الأزمة على الفئات المتضررة.





وشدد المحافظ على عمق العلاقة الأخوية التاريخية بين فلسطين ومصر التي تقف باستمرار إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.



من جانبه أشاد السفير طارق طايل بسلطة النقد وجهودها في تطوير القطاع المصرفي الفلسطيني والمحافظة على استقراره، مؤكداً على ضرورة تعزيز هذه العلاقة المشتركة بين الجانبين وتبادل الخبرات والتجارب المصرفية، واستعداد بلاده لتوسيع آفاق التعاون في شتى المجالات.



رام الله - دنيا الوطنالتقى محافظ سلطة النقد عزام الشوا، اليوم في مقر سلطة النقد، بسعادة السفير المصري لدى دولة فلسطين طارق طايل.واستعرض المحافظ خلال اللقاء آخر تطورات القطاع المصرفي الفلسطيني، وما يمر به من تحديات، مؤكداً على استقرار ومتانة القطاع المصرفي الفلسطيني بالرغم من كل تلك التحديات.