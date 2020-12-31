قوات الاحتلال تعتقل 16 مواطنًا من الضفة الغربية بينهم فتية

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، وفجر اليوم الخميس، 16 مواطنًا من الضفة، بينهم أربعة فتية من الخليل، رافق ذلك اعتداءات على المواطنين، ومواجهات، وإصابات.



وقال نادي الأسير في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن ثلاثة مواطنين جرى اعتقالهم من طولكرم وهم: عدي سامر جابر (25 عامًا)، وهو أسير سابق، وسعيد عزات جابر (23 عامًا)، وأحمد طارق النمري (20 عامًا).



فيما جرى اعتقال لأربعة فتية من مخيم العروب وهم: آرام بسام بنات (15 عامًا)، وأيوب داوود بنات (16 عامًا)، وشقيقه يوسف (15 عامًا)، وعبد الله حسين طافش (15 عامًا).



ومن قلقيلية اعتقل الاحتلال فؤاد عرمان، ولطفي جعيدي، وعمر شواهنة، كما اعتقل مواطنين من رام الله والبيرة وهما: زيد القدومي وهو طالب في جامعة بيرزيت، وعمر عبد الرحيم البرغوثي.



يُضاف إلى المعتقلين أربعة مواطنين من بيت لحم وهم: إبراهيم منير عرفة (26 عامًا)، وحيدر عزات أبو دية (23 عاما)، وأحمد توفيق تايه (33 عامًا)، وجميعهم من مخيم الدهيشة، وأحمد ربحي الهريمي (24 عامًا).