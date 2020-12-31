استطلاعات الرأي: احتمالات بأن يشكل غدعون ساعر حكومة بدون نتنياهو



وبحسب الاستطلاعات، فان (القائمة المشتركة) تواصل تراجعها إذ يتوقع أن تنال 10 أو11 مقعداً على أكثر تقدير.



ووفقاً لـ (القناة 11) فإنه باستطاعة ساعر، أن يشكل حكومة بدون (ليكود) والأحزاب الدينية اليهودية المتشددة (حريديم)، إذ أنه بموجب الخارطة الحزبية المتبلورة، يمنح معسكر ساعر 26 مقعداً بفارق أربعة مقاعد عن كتلة برئاسة بنيامين نتنياهو.



وتشهد الحلبة السياسية تحركات حثيثة في الفترة الأخيرة، تمهيداً لإجراء انتخابات (كنيست) الرابعة في غضون سنتين، إذ أعلن عدد من أقطاب حزب (أزرق أبيض) برئاسة بيني غانتس عن انسحابهم من الحزب، الذي تراجعت قواته بشكل كبير، وأنه بات في خطر الانقراض تماماً.





وفي معسكر اليسار الوسط، ظهر حزب جديد برئاسة رون حولدائي عمدة تل أبيب.

رام الله - دنيا الوطنيستدل من استطلاعات للرأي العام في إسرائيل، أجرتها القنوات المتلفزة (11، 12، 13)، انه لو أجريت الانتخابات حالياًفإن قوة (ليكود) تتراوح ما بين 28 و29 مقعداً، فيما يحصل منافسه (هتكفا هحداشا) برئاسة جدعون ساعر، على 17 إلى 18 مقعداً.