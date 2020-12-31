عائلة الجندي غولدين تطالب بعدم السماح لنقل لقاحات فيروس (كورونا) لقطاع غزة





ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن عائلة غولدين، قدمت ​​اليوم، التماسًا إلى المحكمة العليا، تطالب فيه بمنع عبور الناس والبضائع ولقاحات (كورونا) من وإلى قطاع غزة، وفق ما يقتضيه القانون، حتى إعادة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين إلى بيوتهم.





ويشار إلى أن جنديين إسرائيليين، وشخصين آخريْن، لا يزالان مفقوديْن ومأسورين في قطاع غزة، منذ العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع عام 2014.





رام الله - دنيا الوطنطالبت عائلة الجندي الإسرائيلي، المفقود في قطاع غزة، هدار غولدين، بعدم السماح بنقل لقاحات فيروس (كورونا)، إلى القطاع.