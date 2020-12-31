شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي: حركة فتح صاحبة تاريخٍ عريق في الثورة والنضال

الجهاد الإسلامي: حركة فتح صاحبة تاريخٍ عريق في الثورة والنضال
رام الله - دنيا الوطن
تقدم عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، في فلسطين، الشيخ نافذ عزام، بالتهنئة من قيادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في ذكرى انطلاقتهم السادسة والخمسين.

وقال عزام في تصريح وصل "دنيا الوطن": "︎واجبٌ علينا أن نتوجه بالتهنئة الصادقة لإخواننا في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في ذكرى انطلاقتهم السادسة والخمسين".

وأضاف عزام: "لقد مثلت انطلاقةُ حركة (فتح) بوابةَ أملٍ للشعب الفلسطيني بأسره، ورأى فيها الأمل، الذي كان يَنشُده لمواجهة احتلال أرضه، وإجبارِه على حياةِ اللجوء، والتصدي للنكبات والمجازر".

وتابع: "لقد كانت فتح صاحبة تاريخٍ عريق في الثورةِ والنضال، وستظلُ ركناً أساسياً في حياة الشعب الفلسطيني، نحو استرداد الحق والدفاع عن المقدسات".

وتوجه الشيخ عزام، بالتحية لشهداء وأسرى حركة (فتح)، داعياً الله- عزوجل- أن تكون الانطلاقة، فرصةً للعمل بقوة؛ لتجسيد التلاحم بين كل أبناء شعبنا في هذه الساعات الصعبة.

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