فلسطين تسجل 29 وفاة و1268 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، اليوم الخميس، عن تسجيل 29 وفاة و1268 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و2056 حالة تعاف خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



وبينت الكيلة في التقرير الوبائي اليومي، أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة في الضفة الغربية "طولكرم 1، نابلس 5، رام الله 3، جنين 2، الخليل 3"، وقطاع غزة 15 وفاة.



ولفتت إلى أن الإصابات الجديدة، سجلت على النحو التالي: "طولكرم (79)، طوباس (20)، أريحا (10)، ضواحي القدس (36)، نابلس (80)، رام الله (135)، جنين (65)، بيت لحم (49)، الخليل (62)، سلفيت (10)، قلقيلية (14)"، وقطاع غزة (708).



وأضافت، أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: "طولكرم (95)، طوباس (23)، أريحا (11)، نابلس (253)، رام الله (167)، جنين (152)، بيت لحم (132)، الخليل (173)، سلفيت (31)، قلقيلية (29)"، قطاع غزة (990).



وقالت: إن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين، بلغت 85.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 13.5%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.



وأشارت وزيرة الصحة، إلى وجود 118 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 28 مريضاً موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.