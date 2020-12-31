محكمة أردنية تحكم بسجن أعضاء مجلس نقابة المعلمين وحل النقابة

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت محكمة صلح جزاء عمان، اليوم الخميس، قراراً يقضي بحل مجلس نقابة المعلمين.



كما أصدرت قراراً آخر، يقضي بالحبس مدة سنة واحدة، لجميع أعضاء مجلس النقابة عن التهم المسندة إليهم.



وعقب ذلك، قال المستشار القانوني لنقابة المعلمين الأردنيين، المحامي بسام فريحات، وفق ما نقلت قناة (رؤيا): إن المحكمة وافقت على تكفيل أعضاء مجلس النقابة، الذين جرى توقيفهم عقب القرار القضائي الأولي.



يذكر، أنه في في شهر تموز/ يوليو الماضي، قرر نائب عام عمان، الدكتور حسن العبد اللات، كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين، وأعضاء الهيئة المركزية، وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل، وإغلاق مقراتها لمدة سنتين.